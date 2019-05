Die Regierung feierte den 1. Mai mit der Steuerreform

WIEN. Ein "Meilenstein" ohne neue Schulden und ohne neue Steuern: So präsentierte die Bundesregierung ihre Steuerreform.

Den Österreichern soll mehr im Geldbörsel bleiben, und das soll wiederum die Konjunktur antreiben. Bild: APA/HANS PUNZ

Trotz Feiertag hielt die Bundesregierung am Mittwoch eine Ministerratssitzung ab – ein Kontrapunkt zu den 1.-Mai-Feiern der SPÖ. Beherrschendes Thema war die Steuerreform. Mit insgesamt 8,3 Milliarden Euro Entlastung (inklusive des schon eingeführten Familienbonus) sei diese ein "Meilenstein", den man ohne neue Schulden und ohne neue Steuern setze, so die zentrale Botschaft der Regierungsspitze. Von der Opposition gab es Kritik, die Sozialdemokraten sehen Geschenke an Großkonzerne, den Neos fehlt die Nachhaltigkeit, Liste Jetzt und Grüne sehen keine Treffsicherheit und keine Ökologisierung.

Die Maßnahmen im Detail

1 Lohn- und Einkommensteuer:

Bekannt war, dass die drei unteren Steuerstufen reduziert werden, von 25 auf 20, von 35 auf 30 und von 42 auf 40 Prozent. Neu ist nun, dass nur die erste Stufe schon 2021 gesenkt wird, die beiden anderen im Wahljahr 2022. Von diesen Maßnahmen profitieren Niedrigverdiener, aber auch Besserverdiener, denn deren Einkommensteile durchlaufen zuerst die unteren Steuerstufen. Die gesamte Entlastung macht in diesem Bereich 3,9 Milliarden Euro aus.

2 Sozialversicherungsbonus:

Dieser ist auf niedrige Einkommen zugeschnitten und tritt schon 2020 in Kraft. Wer zwischen 450 und 2200 Euro monatlich verdient, bekommt einen Teil der Krankenversicherung rückerstattet. Auch für Bauern und Selbstständige sollen die Sozialversicherungsbeiträge sinken. Volumen: 900 Millionen Euro.

3 Körperschaftssteuer:

Die Steuer auf Unternehmensgewinne sinkt 2022 von 25 auf 23 Prozent. Das bringt 800 Millionen Euro Entlastung. 2023 soll die Steuer dann auf 21 Prozent sinken, dann würde Österreich bei der Gewinnsteuer leicht unter dem derzeitigen EU-Schnitt liegen.

4 Umweltpaket, Autos:

55 Millionen Euro sind hier veranschlagt. Der Kauf umweltfreundlicher Autos soll forciert werden. Die Normverbrauchsabgabe für Neuwagen wird "ökologisiert", die motorbezogene Versicherungssteuer wird neben der Leistung den CO2-Ausstoß berücksichtigen. Geländewagen dürften also teurer werden. Insgesamt soll das "aufkommensneutral" geschehen, so die Koalition. Die Eigenstromsteuer für Photovoltaikanlagen wird abgeschafft.

5 Wirtschaft:

Die restliche Milliarde entfällt auf kleinere Maßnahmen, die vor allem Firmen zugute kommen. So wird die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020 in zwei Schritten von 400 auf 1000 Euro erhöht. Das Werbungskostenpauschale steigt 2021 von 132 auf 300 Euro pro Jahr, 2022 erhöht sich der Gewinnfreibetrag von 30.000 auf 100.000 Euro. 2022 wird die Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter bis zu 3000 Euro steuerfrei. Abgeschafft werden Bagatellsteuern wie die Schaumweinsteuer.

6 Bürokratie:

Das Einkommensteuergesetz wurde über 30 Jahre oft geändert, aber nie strukturell erneuert. Nach mehr als 160 Novellen ist es sehr komplex geworden. Die Regierung kündigt eine "Modernisierung und Vereinfachung des Steuerrechts, eine Erhöhung der Anwenderfreundlichkeit sowie eine Erleichterung der Vollziehung" an. Der Steuerombudsdienst für Arbeitnehmer werde gestärkt, die Lohnverrechnung vereinfacht (mit der Schaffung einer einheitlichen Bemessungsgrundlage bei den Lohnnebenkosten).

8,3 Milliarden Entlastung: „Beachtliches Volumen“, aber vieles ist noch vage

Die Steuerreform gehe in die richtige Richtung, aber viele Ankündigungen seien noch vage, sagt Verena Trenkwalder. Die Präsidentin der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Oberösterreich vermisst vor allem weiter eine grundlegende Strukturreform der komplexen österreichischen Steuergesetze. „Der große Wurf ist das noch nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Zwar habe die Bundesregierung Vereinfachungen angekündigt, konkrete Pläne gebe es aber kaum. Die Bemessungsgrundlage bei den Lohnnebenkosten zu vereinheitlichen, sei nicht genug. „Damit es wirklich etwas bringt, sollte sie bei der Lohnsteuer und der Sozialversicherung vereinheitlicht werden.“

Wichtig für den Standort

Das Volumen der Steuerreform mit insgesamt 8,3 Milliarden Euro nennt Trenkwalder hingegen „beachtlich“, die Entlastung der Arbeitnehmer und Geringverdiener sei gut. Dieser Meinung schließt sich der Linzer Ökonom Friedrich Schneider an: „Die Steuerreform ist ein positives Zeichen.“ Dass die Körperschaftssteuer gesenkt werden soll, sei eine wichtige Maßnahme für den Wirtschaftsstandort. Statt einer Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge für Geringverdiener, die dann den Trägern abgehen, würde Schneider aber einen Steuerbonus gewähren.

Auch sonst sieht Schneider einige Kritikpunkte. „Es fehlt eine starke ökosoziale Komponente“, sagt der emeritierte Universitätsprofessor. Es brauche angesichts des Klimawandels höhere Besteuerung von fossilen Energieträgern und Erleichterungen für Erneuerbare.

Weiters moniert Schneider, dass die Abschaffung der kalten Progression bis 2023 verschoben wurde. „Das bedeutet, dass sich die Steuerzahler in drei bis vier Jahren diese Steuerreform wieder selbst finanzieren.“ Als Erstes hätte die kalte Progression abgeschafft werden sollen, und dann hätte man an die Steuersätze, Ausnahmen und Befreiungen gehen sollen.

Im Wahlkampf hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) das Ende der kalten Progression versprochen. Nun kündigte er zwar an, bis zum Ende der Legislaturperiode hier noch eine „Veränderung“ vorzulegen, zeigte sich zur „reinen Abschaffung“ aber skeptisch, denn: „Das führt vor allem zur Entlastung der Besser- und Spitzenverdiener.“

Doch eine neue Steuer

Umstritten ist auch die Finanzierung der Steuerreform. „Ganz nach der Tradition der Vorgängerregierungen ist die Finanzierung teilweise unklar“, sagt Schneider. Es heiße, es würden noch ein bis zwei Milliarden Euro im System eingespart, aber wo? „Wenn die Konjunktur nur ein bisschen einbricht, wie es derzeit in Deutschland der Fall ist, wird das ein Problem.“

Auch für Trenkwalder ist das Gerüst der Finanzierung nicht ganz solide. Und sie betont, dass es nicht stimme, dass die Steuerreform völlig ohne neue Steuern auskomme. „Immerhin führt die Regierung eine Digitalsteuer ein.“ Gleichzeitig kritisiert Trenkwalder, dass die Lohnnebenkosten kaum sinken.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar NedDeppat (9617) 02.05.2019 00:18 Uhr Da wundert es mich nicht, dass beim SPÖ Aufmarsch, statt der erhofften 120.000 nur mehr etwa 12.000 gekommen sind. (Quelle krone.at)



Die FPÖ wird immer mehr zur neuen Sozialen Heimat Partei - keep on the good work. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema