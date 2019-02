Die E-Card gibt es in Zukunft nur mit Foto

ES war dafür aller höchste Zeit, damit dem Betrug mit den E-Card Einhalt geboten wird.

Wer gegen diese Maßnahme ist handelt unverantwortlich. Mit Geld der Versicherten kann man nicht so sorglos umgehen, wie dies die Linken

bisher taten. Oder ist dies am Ende von den Linken so gewollt, wäre ja noch schlimmer.

Steuergeld und Geld der Versicherten können den Linken künftig nicht

mehr anvertraut werden.