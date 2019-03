Der Frauentag und ein "männlicher Feminist"

WIEN. Die Hofburg stand gestern ganz im Zeichen des Frauentages.

Schmidauer, Van der Bellen Bild: APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer luden Vertreterinnen aus Politik, Wissenschaft und Kultur zu einer Dokumentation über die Arbeit der Frauenhäuser. Alle Frauen hier bildeten ab, was die Gesellschaft an weiblichem Potenzial zu bieten hat – "und was Österreich versäumt, wenn Frauen nicht oder nicht ausreichend vertreten sind", sagte Schmidauer in ihrer Rede. Großen Applaus erhielt sie für ihre Schlussworte: "Und ganz generell: The future is female".

Ihr Ehemann, Bundespräsident Van der Bellen, nahm die Vorlage auf: Er könne alles Gesagte unterschreiben. "Insofern betrachte ich mich als männlichen Feministen", sagte Van der Bellen. Es gebe aber bei der Gleichberechtigung noch einiges zu tun, so der Präsident, der den Frauen Unterstützung zusagte: "Dieser 8. März ist ihr Feiertag, ist ihr Kampftag, aber es ist nicht ihr Kampf allein."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema