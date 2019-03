Deftiges und Schenkelklopfer beim Politischen Aschermittwoch

RIED/KLAGENFURT. Die FPÖ lädt heute wieder in die Jahnturnhalle in Ried im Innkreis, die ÖVP versammelt sich in der Messearena Klagenfurt.

Pflichttermin für Funktionäre und Fans der FPÖ: Die Partei lädt heute zum alljährlichen Politischen Aschermittwoch in die Jahnturnhalle in Ried im Innkreis. Rund 2000 Besucher werden erwartet. Neben einem Heringsschmaus wird es wie immer deftige Sprüche und Schenkelklopfer Richtung Opposition geben.

Um 19 Uhr ist der Auftritt von Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner geplant, danach folgt die Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. In der Ankündigung zur Veranstaltung teilt die FPÖ mit: Neben der "politischen Information" werde "die Unterhaltung nicht zu kurz kommen".

Inhaltlich wird es vor allem um die Europawahl gehen. Schon um 18.15 Uhr soll es eine Talkrunde mit dem Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Harald Vilimsky, und Roman Haider geben. Letzterer ist die Nummer eins aus Oberösterreich für die EU-Wahl und auf Platz vier der Bundesliste gereiht.

Strache dürfte wohl auch ein Jahr Regierungsarbeit Revue passieren lassen. Voriges Jahr trat er erstmals als Vizekanzler im Innviertel auf, zuvor jahrelang als Oppositionsführer.

Box-Weltmeister als Gast

Der Politische Aschermittwoch der FPÖ findet heuer zum 28. Mal statt. Initiiert hat die Tradition der inzwischen verstorbene Ex-Chef der Freiheitlichen, Jörg Haider, Strache hat sie fortgesetzt.

In der ÖVP hat der Politische Aschermittwoch zwar keine Tradition. Bundesparteichef und Kanzler Sebastian Kurz hat aber voriges Jahr damit begonnen, rund 1300 Besucher waren dabei. Auch heute wird es wieder eine Veranstaltung in der Messearena Klagenfurt geben. Die ÖVP hat den ehemaligen Box-Weltmeister und jetzigen Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, eingeladen.

Auch der Politische Aschermittwoch der Volkspartei wird im Zeichen der Europawahl stehen. Als Motto wurde "Let’s get ready for Europe" gewählt. Um 19 Uhr geht es los, Pointen wie bei den Freiheitlichen in Ried sind in Klagenfurt nicht zu erwarten.

