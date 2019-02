Debatte um den Papamonat: Hummer warnt vor einem "Schuss aus der Hüfte"

WIEN/LINZ. Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin bremst – Strache ist für die Einführung

Väter kümmern sich um ihre Neugeborenen: Die Bundesregierung verhandelt derzeit über einen Rechtsanspruch auf den Papamonat. Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Sollen alle Väter nach der Geburt ihres Kindes Rechtsanspruch auf einen Papamonat haben? Die Debatte darüber verschärfte sich gestern, Mittwoch.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) lehnte die Einführung ohne gleichzeitige Entlastung der Wirtschaft ab. FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der zu Jahresbeginn einen selbstgewählten Papamonat absolviert hatte, sprach sich für die allgemeine Einführung aus. Er nannte den Papamonat einen "familienpolitischen Gewinn".

Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer steht dem Rechtsanspruch auf einen Papamonat kritisch gegenüber. Sie war im Jahr 2012 als Landesrätin drei Monate in Karenz. Danach ging ihr Partner ein Jahr in Karenz. Sie sei zwar dafür, die Kindererziehung durch Väter zu fördern, sagt Hummer im OÖN-Gespräch: "Wir dürfen zusätzliche Kosten aber nicht den Betrieben umhängen." Es gebe in Österreich schon viele Regelungen, wie geteilte Karenz, Sonder- und Pflegeurlaub, die teilweise vom Staat und den Firmen geschultert würden.

Für die vielen kleinen Betriebe sei es eine Belastung, neben fünf Wochen Urlaub einen weiteren Monat auf einen Mitarbeiter zu verzichten. Komme der Papamonat, müsse man Erleichterungen für Firmen beim Mutterschutz andenken. Hummer fordert eine gute Gesamtlösung und warnt vor einem "Schuss aus der Hüfte".

Die Koalition ist uneins

Wie berichtet, hatte FP-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein angekündigt, dass der Papamonat sicher kommen werde. Die VP gab sich zurückhaltend, man sei "in Gesprächen". Strache gab der Ministerin gestern Rückendeckung.

In der Papamonat-Diskussion spielt auch die EU eine große Rolle. Denn das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf eine Richtlinie geeinigt, wonach europaweit Väter nach der Geburt ihres Kindes Anspruch auf zehn Tage Vaterschaftsurlaub haben sollen, der in der Höhe des staatlichen Krankengeldes vergütet wird.

Warten auf Vorgaben der EU

Die Vorgaben der EU, die nach dem formellen Beschluss im Februar endgültig vorliegen sollen, müsse man abwarten und dann in die Diskussion einfließen lassen, sagt Hummer. Sie verlangt, dass Österreich zumindest nicht über diese zehn Tage hinausgeht.

Schramböck kritisierte gestern sowohl die Richtlinie, die Bürokratie bedeute, als auch das Sozialministerium. Letzteres habe die EU-Richtlinie verhandelt. Da sei der Papamonat ein Widerspruch: "Entweder mache ich vier Wochen oder die Umsetzung der Richtlinie."

SP und Grüne kritisierten Schramböcks Aussagen. Gemeinsame Zeit für Familien könne nicht "zu viel Bürokratie" sein, so SP-Delegationsleiterin Evelyn Regner. Grün-Mandatarin Monika Vana nannte das einen "unsozialen und antieuropäischen Kurs". (az/eiba)

Papamonat und Väterkarenz

Der Papamonat heißt eigentlich Väterfrühkarenz und umfasst vier Wochen innerhalb der ersten zwei Monate nach der Geburt. Im öffentlichen Dienst gibt es den Papamonat schon jetzt, auch in einzelnen Kollektivverträgen ist er festgeschrieben. Alle anderen können unbezahlten Urlaub mit Zustimmung des Arbeitnehmers nehmen. Darauf gibt es aber keinen Anspruch. Für diesen Zeitraum können Väter den Familienzeitbonus in der Höhe von 700 Euro vom Staat beantragen. Väter können auch mindestens zwei Monate Karenz nehmen, allerdings nicht gleichzeitig mit der Mutter. In dieser Zeit gibt es Karenzgeld, die Höhe hängt vom gewählten Modell ab.

