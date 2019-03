Bundesregierung prüft Auflösung der Identitären

Was war denn u.a. das Ziel der BVT Razzia?

Ging daneben, weil stümperhaft!

Rechtsextremismus/Identitäre - a woher denn?!



Auf OÖ: do is a stingade blodan aufgongan!



Datenschutz, Geheimhaltung von Ermittlungsdaten in Strafsachen, Persönlichkeitsrechte -

wozu brauch ma des, wenn die blaue Truppe im BVT zugreift???



"Ebenso Teil der Prüfung ist

laut Pilnacek,

dass nicht nur Unterlagen der Beschuldigten mitgenommen wurden, sondern auch die



Festplatte einer Referatsleiterin für Extremismus,



die nur als Zeugin geführt wird. Bei ihr laufen



alle Ermittlungen im rechtsextremen Milieu zusammen,



also auch beispielsweise Aktivitäten der IDENTITÄREN,



die immer wieder mit Kontakten zu FPÖ-Politikern auffielen.



Mit internen Vorgängen vertraute Personen befürchten, dass diese Informationen nun bei der EGS landen könnten."



Zit.lt.:

derstandard.at/2000075725613/Justizminister-schaltet-sich-in-Affaere-um-Verfassungsschutz-ein