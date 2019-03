Länder fürchten um ihren Anteil an der ORF-Gebühr

Abschaffung der ORF-Gebühren? Keine gute Idee, denn was kommt danach, wer zahlt dann den ORF? Es ist zu befürhcten, daß dann nur mehr die Regierung oder die Parteien das zahlen. Und wir alle wissen, wer zahlt, schafft an, da kann man sich ja vorstellen, wie objektiv dann berichtet wird, wenn der Kickl oder ein anderer Blauer da was zu sagen haben. Da ist es mit kritischen Berichten vorbei. Fragt doch mal in Ungarn oder in der Türkei, wie das so ist. Danke, das möchte ich auf keinen Fall.