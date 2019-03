"Brüssel braucht mehr Hausverstand"

LINZ. Roman Haider, Oberösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, im Interview.

Haider: „Eine künstliche europäische Identität gibt es nicht.“ Bild: kerschi

Roman Haider soll Franz Obermayr im EU-Parlament nachfolgen. Im OÖN-Interview spricht Oberösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl am 26. Mai über Kritik an der EU, die Sicherungshaft und die Burschenschaft "Donauhort zu Aschach".

OÖNachrichten: Im Juni jährt sich das EU-Beitrittsreferendum in Österreich zum 25. Mal. Wie haben Sie damals abgestimmt?

Roman Haider: Ich habe für den Beitritt gestimmt. Wir sind historisch gesehen die Europa-Partei. Wir traten immer für einen starken Verbund europäischer Staaten ein, damit sich die Völker nie wieder die Schädel einschlagen.

Aktuell ist die Beziehung der FPÖ zur EU aber nicht die beste. Sind Sie überzeugter Europäer?

Prinzipiell bin ich Aschacher, Oberösterreicher und Österreicher. Natürlich auch Europäer, aber eine künstliche europäische Identität gibt es nicht. Wir sind EU-kritisch, jawoll. Wir wollen keinen zentralistischen Superstaat. Die EU mischt sich in viel zu viele Lebensbereiche ein und sollte sich auf die Bereiche Binnenmarkt, Außen- und Sicherheitspolitik sowie Polizei und Justiz konzentrieren. Darum arbeiten wir daran, dass die drei kritischen Fraktionen im EU-Parlament künftig zusammen die zweitstärkste Fraktion bilden.

Sie haben jüngst die Verkleinerung der EU-Kommission vorgeschlagen. Wie soll das aussehen?

Das ist nur eine von vielen Reformüberlegungen. Harald Vilimsky hat etwa ins Spiel gebracht, das EU-Parlament zu halbieren. Was Brüssel jedenfalls braucht, ist mehr Hausverstand.

Die FPÖ thematisierte den Öxit, Marine Le Pen die Zerstörung der EU. Wollen Sie überhaupt EU-Befürworter ansprechen?

Ich spreche alle Österreicher an. Le Pen hat gesagt, dass die EU auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Der Brexit ist ein Anzeichen, da sollten Alarmglocken schrillen. Die FPÖ wollte eine Volksabstimmung, falls es in Richtung EU-Beitritt der Türkei geht. Das ist nicht der Fall. Es ergibt Sinn, die Freiheitlichen zu wählen. Wir haben im ersten Jahr in der Bundesregierung und während des EU-Ratsvorsitzes gezeigt, dass wir viel bewirken können.

Während des EU-Ratsvorsitzes ging aber nichts weiter bei den Themen Asyl und Grenzschutz.

Es gibt noch zu viele sozialistisch geführte Regierungen, auch wenn viele schon abgewählt wurden.

Wie stehen Sie zur aktuellen Kampagne von Viktor Orbán gegen die EU und George Soros?

Ich kommentiere das nicht. Er wird sich etwas dabei gedacht haben. Wir stehen George Soros und gewissen Nichtregierungsorganisationen auch kritisch gegenüber.

Sie sind im Nationalrat, haben als außenpolitischer Sprecher und OSZE-Wahlbeobachter internationale Erfahrung. Ist das EU-Parlament für Sie ein logischer nächster Schritt?

Ja. Mich hat die EU immer interessiert. Ich spreche englisch und französisch und habe mich beim Landesparteiobmann gemeldet, dass ich das gerne machen würde.

Sie sind Vize-Obmann der Burschenschaft "Donauhort zu Aschach", in der Mensuren gefochten werden und das Treuelied, das von der SS verwendet wurde, gesungen wird. Verstehen Sie, dass da viele ein mulmiges Gefühl haben?

Nein. Das Treuelied ist 200 Jahre alt, in den napoleonischen Befreiungskriegen entstanden und nicht verboten. Ich verstehe die Dämonisierung nicht, wir verbreiten kein totalitäres Gedankengut. Die Burschenschaften haben über Jahrhunderte viel dazu beigetragen, dass wir in demokratischen Staaten mit Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit leben. Zwei Mal waren sie verboten, unter Metternich und unter den Nazis.

Kritiker sehen Sie persönlich weit rechts. Wie rechts sind Sie?

In der Partei bin ich dafür bekannt, eher liberal zu sein. Wenn es beispielsweise um Gesellschaftspolitisches wie Sterbehilfe geht, bin ich ganz weit links. Sicherheitspolitisch bin ich eher rechts.

Wie stehen Sie zur Sicherungshaft und den umstrittenen Aussagen von Innenminister Herbert Kickl zum Rechtsstaat?

Kickl ist der beste Innenminister, den Österreich je hatte. Das Thema Sicherungshaft wird derzeit verhandelt. Es ist notwendig, unsere Bürger zu schützen. Ein etwaiges Gesetz wird im Parlament beschlossen. Die Politik gibt vor, das Recht folgt, das ist so.

Vor zwei Jahren wurde ein Vortrag über Extremismus in der Schule Ihres Sohnes nach Ihrer Intervention abgebrochen. Die öffentliche Aufregung war groß. Würden Sie das wieder machen?

Natürlich, das musste ich als Elternvertreter im Schulgemeinschaftsausschuss. Ein angeblicher Extremismusexperte hat die Kinder mit falschen Inhalten aufgehetzt. In dem Vortrag wurden Trump, Orbán, FPÖ und Burschenschaften mit Extremismus gleichgesetzt. Der Vortrag war schon vorbei, der Direktor hat dann keine Diskussion mehr zugelassen.

