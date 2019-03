Brexit: Landeshauptleute tagen in Wien

WIEN. Der Brexit wird heute auch Thema einer außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz im Wiener Rathaus sein.

Der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Peter Kaiser (SPÖ) Bild: (APA)

Wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der aktuell Vorsitzende der Konferenz, am Freitag mitteilte, gehe es darum, "alles zu tun, um mögliche Auswirkungen bereits im Vorhinein zu antizipieren und entsprechende Maßnahmen zu treffen".

An der Konferenz werden auch EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) und der österreichische Delegierte in der EU-Ratsarbeitsgruppe Brexit, Botschafter Gregor Schusterschitz, teilnehmen. Am Programm steht etwa die Frage, welche Folgen ein geordneter oder aber ein harter Ausstieg für Österreicher in Großbritannien und für in Österreich lebende Briten haben wird. Beraten wird auch über mögliche Auswirkungen des Brexits auf "Schülerreisen und Austauschprogramme wie Erasmus Plus, Wirtschaftstreibende und Produktsicherheit und -qualität".

Dienstrecht, Grundverkehr, Sozialrecht, Anerkennung von Berufsqualifikation und Berufsrecht seien weitere Themen, welche die Länder betreffen könnten, erklärte Kaiser. Und es werde auch über die finanziellen Folgen diskutiert - etwa, wie man "negative finanzielle Auswirkungen für die Regionen durch den Wegfall Großbritanniens" verhindern könne, Großbritannien sei schließlich der zweitgrößte Nettozahler der EU.

Die Landeshauptleute-Konferenz beginnt um 11.30 Uhr, im Anschluss - dem Vernehmen nach am frühen Nachmittag - ist eine Pressekonferenz geplant, wir übertragen live ab 13:30 Uhr:

