Bogner-Strauß jetzt doch für Papamonat - Kurz relativiert

WIEN. Die ÖVP gibt ihre Abneigung gegen den Papamonat scheinbar auf. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) kündigte am Mittwoch an, dass sie das Thema demnächst mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) besprechen möchte. Kanzler Sebastian Kurz (VP) gibt grünes Licht, betont aber die Notwendigkeit, auf die Interessen der Wirtschaft Rücksicht zu nehmen.

Die Umsetzung eines Rechtsanspruches auf ein Papamonat noch im heurigen Jahr, wie sich das die FPÖ wünscht, ist aus Sicht von Bogner-Strauß möglich. Die Vereinbarung von Familie und Beruf sei ihr ein wichtiges Anliegen. Dazu sei eine höhere Väter-Beteiligung sehr wichtig, sagte Bogner-Strauß. Österreich hinke hier im Vergleich zu skandinavischen Ländern hinterher. Sie unterstütze daher die Forderung nach einem Papamonat, so die Familienministerin.

Die ÖVP kommt damit überraschend ihrem Koalitionspartner entgegen und gibt ihren Widerstand gegen den Papamonat auf.

Kurz: "Ja, aber mit Rücksicht auf Unternehmen"

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch grünes Licht für das Projekt Papamonat gegeben. "Wir finden Väter-Beteiligung ganz wesentlich", sagt er nach dem Ministerrat. Das entspreche einem modernen Familienbild, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) habe vorgezeigt, dass man auch in Führungsposition Beteiligung leben könne. "Das erachten wir als sinnvoll", so Kurz.

Die drei Ministerinnen für Soziales, Familien und Wirtschaft werden ein Modell ausarbeiten. Ob es einen Rechtsanspruch auf den Papamonat für alle Väter geben werde, stehe noch nicht fest. Alle möglichen Modelle würden geprüft, sagte Kurz. Dabei werden man aber auch auf die Interessen der Wirtschaft Rücksicht nehmen, um nicht Hürden vor allem für kleine Betriebe aufzubauen. "Aber die Richtung ist ganz klar: Wir wollen mehr Väter-Beteiligung."

Bis Mittwoch hatte die Volkspartei keine Anstalten gemacht, den von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) geforderten Rechtsanspruch auf einen Papamonat einzuführen.

"Man muss hier ein ganzes Paket schnüren", sagte Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) gestern. Für sie sind die ersten vier Wochen nach der Geburt weniger relevant. "Mir ist ganz wichtig, dass wir mehr Väter in die Elternteilzeit bringen", sagte Bogner-Strauß. In Österreich würden Frauen 70 Prozent der unbezahlten Hausarbeit leisten. Derzeit ist Teilzeit vor allem weiblich, eine Lösung sieht sie darin, dass mehr Väter ihre Arbeitszeit zugunsten der Familie reduzieren und sich Frauen stärker auf dem Arbeitsmarkt einbringen.

Die Ministerin verwies darauf, dass es einen Rechtsanspruch auf Väterkarenz gebe, dennoch würden nicht einmal 20 Prozent der Männer davon Gebrauch machen. Die ÖVP will auch die Kindergeldvarianten evaluieren. In den nächsten zwei Jahren soll es eine Gesamtreform geben.

Bogner-Strauß präsentierte auch eine neue Vernetzungsplattform für familienfreundliche Unternehmen. Firmen können sich darauf Tipps holen, wie sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für ihre Mitarbeiter verbessern können. Einer Studie zufolge sind Mitarbeiter solcher Unternehmen um zwölf Prozent motivierter. Sie gehen kürzer in Karenz, ihre Krankenstandstage sind im Vergleich reduzierter.

Als 500. familienfreundliches Unternehmen präsentierte Bogner-Strauß das oberösterreichische Luftfahrtunternehmen FACC. Für die 3500 Mitarbeiter gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur besseren Vereinbarkeit: flexible Arbeitszeiten, Home-Office, gebündelte Freizeit, am eigenen Geburtstag haben die Mitarbeiter frei, ganzjährig wird im Unternehmen Kinderbetreuung angeboten. Ein Papamonat ist längst möglich. "30 Väter im Unternehmen konsumierten im Vorjahr den Papamonat", sagte FACC-Chef Robert Machtlinger. (gana)

