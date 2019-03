Aus für die Freistunde: Ethikunterricht wird ab 2020 Pflicht

WIEN. Ethikunterricht soll ab Herbst 2020 verpflichtend für Oberstufen-Schüler eingeführt werden, die sich vom Religionsunterricht abmelden oder konfessionslos sind.

Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bereits in der Vorwoche im OÖN-Interview an. Gerade in einer religionspluralen Gesellschaft mit wachsendem Anteil an Nichtgläubigen sei das ein wichtiges Anliegen, so Faßmann. "Wir brauchen so etwas wie ein gemeinsames Wertefundament im Umgang miteinander und mit der Umwelt", begründete der Bildungsminister den Schritt.

Im Herbst 2020 soll das neue Fach in der AHS-Oberstufe und an Polytechnischen Schulen eingeführt werden, ab 2021 dann auch in den Berufsbildenden Schulen (HTL, HAK) und Berufsschulen, sagte Faßmann.

Video: Mittelfristig soll es den Ethikunterricht auch an Volksschulen und Unterstufen geben.

Derzeit Schulversuche

Derzeit laufen an 211 Schulen Ethik-Schulversuche. Ihn wundere, warum die Einführung so lange gedauert habe, sagte Faßmann in der ZiB2. "Seit 20 Jahren diskutieren wir darüber", es habe eine parlamentarische Enquete gegeben, auch der Rechnungshof habe empfohlen, den Ethikunterricht in das Regelschulwesen zu übernehmen.

Auf die Frage, warum dies nicht für alle Schüler gelten soll statt nur für solche, die keinen Religionsunterricht besuchen, verwies der Minister auf das Konkordat zwischen der Republik Österreich und dem Heiligen Stuhl. "Wenn Sie so wollen: Wir machen die Alternative zur Freistunde", so Faßmann wörtlich.

Video: Das sagte Faßmann in der ZiB2 zum Thema Ethikunterricht

Statt zu bemängeln, dass der Ethikunterricht nicht alle Schüler erfasse, gelte es den nun nach 20 Jahren beschlossenen Schritt zu würdigen. Die normgebende Kraft der Kirchen in der Gesellschaft nehme ab, zugleich die religiöse Vielfalt zu - umso wichtiger sei "ein gemeinsames Fundament des Miteinander", wie Faßmann erklärte. "Nicht als Konkurrenz zum Religionsunterricht, aber komplementär dazu."

Das für einen flächendeckend angebotenen Ethikunterricht erforderliche zusätzliche Lehrpersonal will der Minister, wie er sagte, mithilfe einer ab Herbst angebotenen Zusatzausbildung für interessierte Pädagogen aufstellen.

Am Dienstag wollen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache /FPÖ) in einem Pressegespräch über die bevorstehenden Neuerungen informieren. Wir übertragen live ab 10 Uhr.

