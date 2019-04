Asyl: Kickl evaluiert Stellungnahmen zu 1,50-Stundenlohn

Woher der unheilbare Hass auf Ausländer stammt bleibt für immer Kickls Geheimnis.



Der Rest nennt sich moppen wider Migranten (Ausländer) . Kickl will alle Migranten aus Österreich vertreiben, die hier bleiben wollen sollen um 1,50 per Euro in der Stunde den Dreck wegputzen. Bei Politiker die Gärten pflegen, Pool reinigen usw.



Zum Glück steht in Kürze eine Dienstreise in ein Land bevor, wo solche Kalamitäten Fremdwörter sind. Kickl würde in Kanada durchdrehen, z.B. im Hotel das Zimmermädchen eine Muslimin, der Kellner serviert mit einem Turban am Kopf, an der Lobby eine Chinesin, der Taxifahrer ein Araber, die Unternehmen die wir besuchen bestehen aus einem bunten Mix (vom CEO bis Clerk) aller Nationen.



Das was Kickl nie kapieren wird, alle diese Menschen identifizieren sich als eine Einheit ohne Ansehen der Herkunft = Bürger Kanadas, sind höflich, nett und hilfsbereit wider aller Ausländer