Aktuelle Projekte

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Asylwerber in Grundversorgung dürfen nur Hilfstätigkeiten im öffentlichen Auftrag verrichten. Die Regierung will den höchstzulässigenbei 1,50 Euro deckeln.im Kindergarten hat der Nationalrat im Vorjahr einstimmig beschlossen. Die Regierung plant auch eines für die Volksschulen – diesmal notfalls ohne Opposition per einfachem Gesetz.Die von Innenminister Kickl ebenfalls gewünschteist allerdings nur mit Verfassungsmehrheit möglich. Und die gibt es im Augenblick nicht. Kickl möchte einen Asylwerber schon unter der Annahme, dass von ihm Gefahr ausgehen könnte, in Haft nehmen dürfen.