AK-Wahlen sind geschlagen: Rote Gewerkschafter großteils erfolgreich

GRAZ/WIEN. Die Arbeiterkammer-Wahlen 2019 sind geschlagen: In Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark konnten die Roten ihre "Absoluten" weiter ausbauen, während der schwarze Arbeitnehmerbund ÖAAB-FCG Verluste hinnehmen musste.

Der amtierende AK-Präsident in der Steiermark sprach von einem beeindruckenden Ergebnis. Bild: TEMEL (AK STMK)

Die Steiermark war mit Wahlschluss Mittwoch das letzte wählende Bundesland: FSG-Chef Josef Pesserl legte stark zu und holte von 110 möglichen 72 Mandate. FCG und Freiheitliche legten vier bzw. 3 Mandate ab.

Im Westen Österreichs brachten die Arbeiterkammerwahlen Verluste für die jeweiligen Platzhirsche - in Tirol und Vorarlberg verloren die schwarzen, in Salzburg die roten Gewerkschafter. In Kärnten endete der Urnengang mit einem leichten Plus der FSG. Im Osten Österreichs gab es durchwegs Erfolge für die sozialdemokratischen Gewerkschafter.

Das endgültige Wahlergebnis in der Steiermark wird am Sonntag präsentiert, das bundesweite Ergebnis am Montag. Die Spitze der Bundesarbeitskammer wird von der AK-Hauptversammlung im Juni gewählt. Die Bestätigung der Wiener Präsidentin Renate Anderl als Chefin der Bundesorganisation gilt als sicher: Traditionell werden die Wiener und die Bundeskammer in Personalunion geführt.

Der amtierende AK-Präsident Pesserl in der Steiermark sprach am Donnerstag nach dem Gewinn von 6,7 Prozentpunkten auf 64,4 Prozent der Stimmen von einem beeindruckenden Ergebnis: "Ich bin von Freude und Demut durchflutet." Man wolle sorgsam mit den Stimmen umgehen. Ein Wermutstropfen ist die abermals gesunkene Wahlbeteiligung. Laut einer Hochrechnung dürfte sie von 38,3 Prozent (2014) auf 35,5 Prozent gesunken sein. Pesserl appellierte eindringlich an die Bundesregierung: "Nehmt Abstand davon, die Betriebswahlsprengel zu beseitigen."

Video: FSG baut absolute Mehrheit in der Steiermark aus

