AK-Wahl: ÖAAB-Verluste im „schwarzen Westen“

INNSBRUCK/BREGENZ. Der ÖAAB verlor die „Absolute“ in Vorarlberg, in Tirol verbuchte er leichte Verluste, Zugewinne in beiden Ländern für die FSG.

Die ÖAAB/FCG-Liste kam auf 47,3 Prozent der Stimmen (Symbolbild) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die ersten beiden Runden der Arbeiterkammerwahlen sind geschlagen. In den westlichen Bundesländern Tirol und Vorarlberg dominierten traditionell die „schwarzen“ Arbeitnehmervertreter, dort hatten sie auch absolute Mehrheiten als Ausgangsbasis.

Damit ist es in Vorarlberg vorbei. Mit 47,3 Prozent der Stimmen und 34 von 70 Mandaten in der Vollversammlung (minus drei) verpassten die Christgewerkschafter (ÖAAB/FCG) mit dem Vorarlberger AK-Präsidenten Hubert Hämmerle als Spitzenkandidat die absolute Mehrheit um zwei Sitze. Drei Sitze dazugewinnen konnten die Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG). Leicht verloren haben die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA).

„Wir haben die Rechnung für die ÖVP-Politik in Wien bekommen“, sagte Hämmerle nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses. Obwohl er gerne die „Absolute“ verteidigt hätte, habe er ein gutes Ergebnis erreicht. Die „politische Lage mit Türkis/Blau“ sei für einen schwarzen AK-Präsidenten eine „schwierige Situation“, sagte Hämmerle.

„Hocherfreut“ zeigte sich FSG-Spitzenkandidatin Manuela Auer: „Was die Bundesregierung an Maßnahmen gegen die Arbeitnehmer beschlossen hat, hat Wirkung gezeigt.“

Tirol: ÖAAB bleibt dominant

In Tirol war die Ausgangslage für den amtierenden schwarzen AK-Präsidenten Erwin Zangerl mit 64 Prozent deutlich besser.

Die ÖAAB-Verluste in Tirol hielten sich in Grenzen; der gegenüber der Bundeskoalition streitbare Zangerl hielt letztlich mit 61,4 Prozent der Stimmen und 45 der 70 Kammerratsmandate eine gut abgesicherte absolute Mehrheit, was er als „tolles Ergebnis“ und „Bestätigung“ seiner kritischen Haltung wertete. Hinter Zangerl auf dem zweiten Platz landete die FSG mit Spitzenkandidat Stephan Bertel.

Mehr als die FSG konnten die unter der Parteibezeichnung FPÖ angetretenen Freiheitlichen dazugewinnen. 2014 war noch die FA-Liste angetreten; mehrere FA-Kammerräte haben sich aber vor der heurigen Kammerwahl von der FPÖ-Politik losgesagt.

Am Wochenende soll das Ergebnis der AK-Wahl in Salzburg vorliegen. In Oberöstererich finden die Arbeiterkammerwahlen zwischen 19. März und 1. April statt.

Ergebnisse

AK-Wahl Tirol

ÖAAB/FCG: 61,4 % (–2,6)

FSG: 19,7 % (+1,2)

FPÖ: 8,7 % (+2,9)

Restliche Gruppierungen:

10,2 % (–1,5)

AK-Wahl Vorarlberg

ÖAAB/FCG: 47,3 % (–4,4)

FSG: 30,2 % (+3,3)

FA: 7,9 % (–0,4)

Restliche Gruppierungen:

14,6 % (+1,5)

AK-Wahl Salzburg: Ergebnis folgt am Samstag

