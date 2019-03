AK-Wahl: Ärger um Einsammeln von Wahlzetteln

LINZ. Nach der Aufregung wegen fehlender Briefwahlkarten geht der Ärger zwischen ÖVP und SPÖ auch nach dem Start der Arbeiterkammerwahlen weiter.

Seit gestern wird gewählt Bild: APA

AK-Direktor Josef Moser und AK-Präsident Johann Kalliauer haben sich gestern in einem Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gewandt. Sie fordern Stelzer darin auf, eine "dem Wahlrecht widersprechende" Praxis zu stoppen. Konkret geht es um ÖVP-Bezirksorganisationen, die Stimmzettel einsammeln, im Bezirksbüro der Partei öffnen und auszählen. Das legt ein Screenshot nahe, in dem die ÖVP Hartkirchen diese Vorgangsweise beschreibt. Dies würde die Stimmen ungültig machen, betonen Kalliauer und Moser. Ausschließlich bestellte Zweigwahlkommissionen seien ermächtigt, versiegelte Wahlurnen abzuholen und sie am 2. April auszuzählen. "Wir ersuchen Sie, derartige Vorhaben umgehend zu stoppen", so Moser und Kalliauer an Stelzer.

Positiver erster Wahltag

Grundsätzlich ist man mit dem ersten Wahltag in Oberösterreich sehr zufrieden. Rund 42.000 Briefwahlkarten sind am Dienstag bereits zurückgekommen. "Wir sind einigermaßen im Plan", sagte der Leiter des Wahlbüros, Andreas Neubauer, "um die Wahlbeteiligung von 2014 zu erreichen." Damals machten 42,3 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch, über 66 Prozent jener, die in Betrieben wählten, und 28,7 Prozent der Briefwähler. Seit Dienstag und noch bis 1. April haben Wahlberechtigte Zeit, ihre Stimme abzugeben. Möglich ist dies per Brief, im Betriebswahlsprengel oder in einem öffentlichen Wahllokal.

