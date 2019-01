Ärztemangel basiert für die Regierung auf dem Versagen der roten Vorgänger

WIEN/LINZ. Bei der ärztlichen Versorgung gibt es in Landgemeinden zum Teil schon heute Probleme – und diese könnten sich in den kommenden Jahren verschärfen.

Die alte und die neue Gesundheitsministerin im Clinch: Rendi-Wagner (SP, re.), Hartinger-Klein (FP). Bild: APA/ROBERT JAEGER

Zumindest darüber waren sich Regierungs- und SP-Vertreter in der von der roten Fraktion einberufenen Sondersitzung gestern im Nationalrat einig. Doch schon bei der Frage nach dem Ausmaß eines möglichen Ärztemangels schieden sich die Geister, an jener nach Lösungen noch viel mehr. Die Verantwortung schoben sich Regierung und SPÖ gegenseitig zu.

"Die Lunte brennt von zwei Seiten", warnte SP-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner. Sie verwies einerseits auf die alternde Bevölkerung, die mehr ärztliche Versorgung brauche, und andererseits auf ebenfalls alternde Ärzte und fehlenden Nachwuchs bei den Hausärzten. Noch seien es wenige Gemeinden, in denen Praxen unbesetzt bleiben, aber immerhin schon 200.000 betroffene Menschen, die keinen Hausarzt in der Nähe haben. Doch "bald werden es ganze Regionen sein, in denen kein Hausarzt zu finden ist", so Rendi-Wagner. Davor "verschließen Sie die Augen", warf die ehemalige Gesundheitsministerin ihrer Nachfolgerin Beate Hartinger-Klein (FP) vor.

Koalition fordert RH-Prüfung

Hartinger-Klein nahm Rendi-Wagner in die Pflicht und erwähnte deren ebenfalls von der SPÖ gestellte Vorgänger im Gesundheitsministerium, Sabine Oberhauser und Alois Stöger. Nur deren "Versäumnisse" hätten zum drohenden Engpass geführt, sagte Hartinger-Klein. Weshalb die Koalitions-Klubchefs August Wöginger (VP) und Walter Rosenkranz (FP) nun sogar den Rechnungshof mit einer Gebarungsprüfung der SP-Ministerzeit beauftragen wollen.

Schon eine 2011 von Stöger beauftragte Studie habe einen Trend zu Wahlärzten bei gleichzeitiger Stagnation bei Kassenärzten gezeigt, "gemacht haben Sie nichts", untermauerte Hartinger-Klein ihre Anschuldigungen. Von einem Mangel wollte sie aber nicht sprechen: "Wir haben ein Strukturproblem und nicht zu wenige Ärzte."

Ihre Antwort sei die Reform der Sozialversicherung, warb Hartinger-Klein für das umstrittene Regierungsprojekt. Damit könnten die Leistungskataloge für Ärzte verbessert und neue Verträge abgeschlossen werden. Rendi-Wagner hingegen sah den Ausweg in der Förderung von Gruppenpraxen und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Ärzte, wie sie unter roter Ministerschaft bereits eingeleitet wurde.

In Oberösterreich fand es FP-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner einen "passenden Zufall", dass die Sondersitzung in Wien stattfand. Denn gleichzeitig hatte er zu einer Pressekonferenz zum Thema Ärztemangel geladen. "Heute wird Ihr eigenes Versagen diskutiert", so auch Haimbuchners Spitze gegen die früheren SP-Gesundheitsminister, denn der drohende Ärztemangel sei "seit Jahren bekannt."

"Mangel auch in der Stadt "

Der Mangel an niedergelassenen Ärzten "betrifft nicht nur die ländlichen Regionen, er ist auch in der Stadt angekommen", sagte Haimbuchner. Mit den Hausärzten stehe und falle die wohnortnahe Versorgung. Vordringlich sei, Medizin-Absolventen als Ärzte im Land zu halten, dazu brauche es ein "attraktiveres Umfeld". Mit den ungebundenen Rücklagen hätte die Gebietskrankenkasse zusätzliche und attraktivere Hausarztstellen finanzieren sollen, sagte Haimbuchner.

Wie berichtet, gehen in den nächsten zehn Jahren 55 Prozent der Mediziner mit Kassenvertrag in Pension. (jabü/bock)

