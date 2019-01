Ärzte-Debatte im Parlament: Mangelberuf Mediziner?

WIEN. Heute Sondersitzung – Niedermoser: "Warnen seit Jahren".

Bild: Erwin Wodicka

Die ärztliche Versorgung wird zum politischen Thema im Nationalrat: Die von der SPÖ beantragte Sondersitzung zum Thema "Ärztemangel" findet heute statt.

Dabei handelt es sich nach Aussagen der Ärztekammer um einen Mangel, der vor allem in den kommenden Jahren spürbar wird, denn in den nächsten zehn Jahren werden 48 Prozent aller niedergelassenen Ärzte und 55 Prozent der Mediziner mit Kassenvertrag das Pensionsalter erreichen – in Oberösterreich etwa ist der Hausarzt im Durchschnitt 52 Jahre alt. "Vor einem Ärztemangel warnen wir seit Jahren", sagt Oberösterreichs Kammerpräsident Peter Niedermoser: "Ich hoffe, dass die Sondersitzung nicht zur Show-Veranstaltung wird. Das Thema eignet sich nicht für politisches Geplänkel."

Mehr Wahl- als Kassenärzte

Von der SPÖ wird kritisiert, dass die Zahl der Ärzte mit Kassenvertrag stagniert, jene der Wahlärzte sich seit 1999 dagegen fast verdoppelt hat. In Österreich sind derzeit 129 Kassenstellen unbesetzt (siehe Grafik). Hauptverbandschef Alexander Biach appellierte, "die Kirche im Dorf zu lassen": Es gebe kein Versorgungsproblem. Er verwies auf OECD-Vergleichszahlen: In Österreich kommen statistisch 5,05 Ärzte auf 1000 Einwohner, das sei die zweithöchste Ärztedichte in der EU. Die Ärztekammer relativiert: In Österreich werden Mediziner in Ausbildung (Turnus) einberechnet.

"Wir bekommen zusehends ein Problem bei der Versorgung mit Hausärzten, auch die Altersstruktur wird in Oberösterreich spürbar", sagt Niedermoser. Es brauche mehr Unterstützung, damit sich mehr Jungärzte für den Beruf des selbstständigen Allgemeinmediziners entscheiden, und auch Ausbildung dafür: so gebe es nur an der Med-Fakultät der JKU die Verpflichtung zu einem vierwöchigen Praktikum bei einem Allgemeinmediziner. Er wünsche sich auch eine "Niederlassungsförderung" für Jungärzte, sagt Niedermoser.

