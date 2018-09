Zuwachs bei Fachhochschulen und Privat-Unis

WIEN. Öffentliche Universitäten stagnieren bei den Studentenzahlen oder verlieren leicht, dagegen legen die Fachhochschulen und die Privatuniversitäten an Hörern zu:

382.945 Studenten in Österreich Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Zahlen der Statistik Austria für das vergangene Wintersemester (2017/18) bestätigen den bereits im Jahr davor festgestellten Trend.

Der Großteil der Studenten, 77,2 Prozent, lernt zwar nach wie vor an den öffentlichen Unis (278.052 ordentliche Hörer, 17.392 Lehrgangsstudenten). Das ist aber bei den ordentlichen Hörern ein Rückgang um ein, bei den Lehrgangsstudenten um vier Prozent.

Ein prozentuell noch größeres Minus gibt es an den Pädagogischen Hochschulen: Dort verzeichnete man nach 14.280 Lehramtsstudenten im Wintersemester 2016/17 ein Jahr darauf 13.232 Studenten, was einem Minus von 7,3 Prozent entspricht.

11.000 an Privat-Unis

Anders das Bild an den Fachhochschulen, wo 51.522 ordentliche Studenten und damit im Jahresvergleich um rund drei Prozent mehr Hörer verzeichnet wurden. Dazu kommen 4370 Studenten in Lehrgängen (plus 25 Prozent). Seit Jahren in stetigem Wachstum befinden sich die heimischen Privatuniversitäten: Diese wurden im Studienjahr 2016/17 erstmals von mehr als 10.000 ordentlichen Studenten besucht, im Jahr darauf waren es bereits knapp über 11.000 (plus 9,2 Prozent).

Der Ausländeranteil an den Hochschulen liegt weiter bei rund einem Viertel (98.663 Studenten). Darunter dominieren die 36.764 Deutschen, die fast zehn Prozent der Hochschüler stellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema