Wiens Grünen-Chefin Vassilakou kündigt ihren Abgang auf Raten an

WIEN. Die 49-Jährige wird nicht Spitzenkandidatin und will spätestens im Juni 2019 ausscheiden.

Maria Vassilakou kündigte ihren Rückzug aus der Politik an: Sie wird nicht mehr als Spitzenkandidatin antreten. Bild: APA/HERBERT P. OCZERET

Sie zählt zu den umstrittensten Wiener Politikerinnen und ist doch eine der letzten Galionsfiguren ihrer Partei: Maria Vassilakou. Am Sonntag gab sie in einer Pressekonferenz bekannt, was die Spatzen bereits vom Dach pfiffen: Sie wird bei der Wiener Landtagswahl, die regulär 2020 stattfindet, nicht mehr als Spitzenkandidatin antreten. Spätestens im Juni 2019 will sie als Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin das Feld für den Nachfolger räumen.

"Jetzt sind die Nächsten am Zug, und sie können sich meiner Unterstützung gewiss sein", sagte Vassilakou. Sie wünsche sich einen fairen Wettbewerb der Ideen und Visionen für die "beste Stadt der Welt".

Bis 4. September können sich Kandidaten um den ersten Listenplatz bewerben. Es ist ein neues Prozedere, bei dem nicht mehr nur Parteimitglieder, sondern auch registrierte Wähler über den Spitzenplatz entscheiden. Das Ergebnis soll voraussichtlich im November vorliegen.

Bisher zwei Kandidaten

Als im August Vassilakous langjähriger Büroleiter und Gemeinderat Peter Kraus seine Bewerbung ankündigte, war intern klar, dass die Wiener Grünen-Sprecherin nicht gegen ihren Protegé antreten wird und den Rückzug plant. Der 31-Jährige gilt als Pragmatiker, der den gemäßigten Kurs seiner früheren Chefin fortsetzen dürfte.

Sein Konkurrent um den ersten Platz ist der grüne Wiener Klubobmann David Ellensohn. Der 55-Jährige wünscht sich eine kantigere Linie und gilt auch beim roten Koalitionspartner als unsicherer Kantonist.

Vassilakou machte denn auch bei ihrer Pressekonferenz verklausuliert deutlich, welchen Kandidaten sie präferiert. "Ich finde, es ist Zeit für einen Generationenwechsel", sagte sie und signalisierte damit indirekt ihre Unterstützung für Kraus.

Sie selbst werde demnächst 50 Jahre alt und habe die Hälfte ihres Lebens in der Politik verbracht. 1986 war die gebürtige Griechin zum Sprachstudium nach Wien gekommen und hatte sich rasch in der Hochschülerschaft etabliert. Peter Pilz warb sie für die Wiener Grünen. Vassilakou hantelte sich nach oben und wurde 2010 nach einem Wahlerfolg Vizebürgermeisterin der Bundeshauptstadt.

Als ihre größten Erfolge bezeichnete sie gestern die Einführung der 365-Euro-Jahreskarte sowie die Neugestaltung der Mariahilfer Straße. Abermals plädierte sie für die Einführung einer Citymaut.

Umstrittene Projekte

Schweren Schaden nahm Vassilakou, als sie im Wahlkampf 2015 erklärte, bei Stimmenverlusten zurückzutreten – letztlich von ihrer Ankündigung aber nichts mehr wissen wollte. Zudem verbiss sie sich in ein auch intern umstrittenes Hochhausprojekt.

Die Reaktionen fielen gestern sehr unterschiedlich aus. SP-Landesparteisekretärin Barbara Novak zollte Vassilakou Respekt und zeigte sich zuversichtlich, dass die rot-grüne Koalition trotz Personalwechsels bis zum Ende der Legislaturperiode ihre Arbeit fortsetzen werde.

Forderung nach Neuwahlen

"Besser spät als nie", freute sich hingegen Wiens geschäftsführender FP-Chef Johann Gudenus über den Abgang. Er forderte, dem "Regierungschaos" ein Ende zu setzen. Für Neuwahlen sprach sich auch Wiens VP-Obmann und Kanzleramtsminister Gernot Blümel aus.

