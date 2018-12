Wien: Traumgage für die Frau eines SPÖ-Granden

WIEN. Ein Rechnungshof-Rohbericht bringt Brigitte Kopietz, Frau des Ex-Landtagspräsidenten und langjährigen Vertrauten von Altbürgermeister Michael Häupl, Harry Kopietz (SP), arg in Bedrängnis.

Demnach hat der RH beim von der Stadt im Vorjahr mit 40 Millionen Euro geförderten Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung dubiose Geldflüsse festgestellt. So soll sich Brigitte Kopietz vor ihrer Pensionierung als Geschäftsführerin (Letzt-Gage 9600 Euro/Monat) Ende 2016 noch rückwirkend eine Gehaltserhöhung genehmigt haben. Zwischen 2010 und 2017 wurden innerhalb der Vereinsspitze 790.000 Euro an Jubiläumsgeldern ausgeschüttet. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky (SP) will den Verein nun "neu aufstellen".

