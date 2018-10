Welle der Kritik vor Beschluss der Kassenreform

WIEN/LINZ. ÖGB kündigt Proteste an, Luger will einen Runden Tisch, mehrere Länder warnen vor versteckten Mehrkosten.

Mit dem Ende der Begutachtungsfrist ging am Freitag noch einmal eine Welle der Kritik über die von der Bundesregierung geplante Reform der Sozialversicherungen samt Kassenfusion. So hält ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian den Entwurf in mehreren Punkten für "massiv verfassungswidrig".

Der ÖGB sieht vor allem für Versicherte der neun Gebietskrankenkassen, die ja in eine Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengefasst werden sollen, "gravierende Verschlechterungen". Für Katzian wird die Selbstverwaltung de facto abgeschafft, weil die geplante Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der ÖGK nicht dem Prinzip der Repräsentanz der Versicherten entspreche. Katzian befürchtet, dass die Regierung ihre Pläne schon am Mittwoch besiegelt und damit die Kritik bis hin zu jener des Rechnungshofs einfach vom Tisch wischen will. Der RH vermisst praktisch in allen Bereichen der Reform "transparente und nachvollziehbare Grundlagen", wie die OÖNachrichten berichteten. Der ÖGB-Chef kündigte den Gang zum Höchstgericht und Protestmaßnahmen an, "die man in der Öffentlichkeit wahrnehmen wird".

Der Linzer Bürgermeister, Klaus Luger (SP), plädierte angesichts der vielen ungeklärten Punkte für eine "Cool-down-Phase". Luger forderte "einen Runden Tisch" , um etwa die Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort zu klären. Angesichts der bundesweiten IT-Kompetenz der Krankenkassen, die in Linz und Oberösterreich angesiedelt sei, befürchtet er den Verlust qualifizierter Jobs durch die Abwanderung in eine ÖGK nach Wien.

> Video: Der Rechnungshof sieht bei der geplanten Kassenreform der Regierung zu wenig Einsparungen. Protest kommt auch von den Vertretern der Senioren und aus Kärnten und dem Burgenland.

Wie der ÖGB will sich der Seniorenrat an den Verfassungsgerichtshof wenden, weil man in den neuen Sozialversicherungsgremien kein Stimmrecht mehr hätte.

Der Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, betonte, dass es bei der Harmonisierung der Kassenleistungen "keinesfalls zu einer Nivellierung nach unten" kommen dürfe. Die Apothekerkammer bezweifelt die Sinnhaftigkeit des halbjährlichen Vorsitzwechsels bei der ÖGK und der Pensionsversicherungsanstalt.

Die SP-regierten Bundesländer Burgenland und Kärnten wollen den sogenannten Konsultationsmechanismus auslösen, weil man einen massiven Eingriff in den Finanzausgleich der Krankenanstalten-Finanzierung zu ihren Lasten befürchtet.

Auch die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung hat Bedenken wegen des Finanzausgleichs. Zudem kritisiert man das geplante Weisungsrecht der ÖGK als zu weitreichend.

Durchwegs positive Stellungnahmen kamen nur aus der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung. Letztere lobt die "dringend notwendigen Strukturreformen", mit denen die Regierung Weitblick beweise.

