Welchen Politikern die Österreicher vertrauen

Unreflektiertes Politiker-Bashing ist generell fehl am Platz. Viele Politiker setzen sich für das, was sie erreichen wollen und müssen, auch sehr intensiv ein. Sie müssen eine dicke Haut haben, da sie rundherum auf Widerstand stossen, vom politischen Gegner, von Interessengruppen usw.

Natürlich gibt es auch schlechte Politiker, so wie es schlechte Lehrer, schlechte Polizisten, schlechte Pfarrer, schlechte Chefs, schlechte Banker etc. etc. gibt. Der Grund dafür ist, dass sie ALLE Menschen sind.

Mein Rat an Sie: werden Sie selbst Politiker und vertreten Sie NUR die legitimen Interessen der Bürger. Mit einem Wort, machen Sie es besser.