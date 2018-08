Weiter Unsicherheit für Asylwerber in Lehre

WIEN. Bleiberecht für Lehrlinge mit negativem Asylbescheid müsse erst noch geprüft werden, betont die FP.

Maurer ist ein Beruf, in dem Asylwerber eine Lehre machen durften. Bild: weihbold

Kontrovers diskutiert wurde auch am Dienstag die Entscheidung der Bundesregierung, die Lehre für Asylwerber in Mangelberufen abzuschaffen. Wie berichtet, wird der entsprechende Erlass aus dem Jahr 2012 aufgehoben. Gleichzeitig haben VP-Vertreter aus der Regierung angekündigt, dass jene etwa 1000 Asylwerber, die schon in einer Lehre sind, doch noch in Österreich bleiben dürfen. Auch jene rund 300, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben.

Die FP relativierte gestern diese Zusage etwas. Man werde bei Personen mit negativem Asylbescheid prüfen, "ob es die Möglichkeit gibt, dass der eine oder andere die Lehre fertig machen kann, bevor er das Land verlässt", sagte FP-Innenminister Herbert Kickl. Es gelte etwa zu klären, wann die Lehre begonnen worden sei, wo diese absolviert werde und ob die entsprechende Lehrstelle speziell für diese Personengruppe geschaffen worden sei. "Wir werden das mit Augenmaß angehen, und wir nehmen uns die Zeit, die es braucht", sagte Kickl.

Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober (Grüne) kündigte an, er wolle gemeinsam mit den Unterstützern seiner Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" konsequent kontrollieren, ob die Zusagen der Regierung eingehalten werden. Wenn nicht, werde man die Regierungsmitglieder "persönlich politisch dafür haftbar machen und dies konkret dokumentieren".

Die grundsätzliche Abschaffung der Lehre für Asylwerber verteidigte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) im ORF-"Sommergespräch": Die Lehre dürfe kein "Hintertürl" sein, um sich einem negativen Asylbescheid zu entziehen.

