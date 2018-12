"Weihnachten ist ein Stressfaktor"

LINZ. Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser über Armut und die Würde des Schenkens.

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser: "Was ich beobachte, ist eine Sehnsucht, sinnvoll zu schenken." Bild: Volker Weihbold

Seit September ist die Eferdingerin Maria Katharina Moser Direktorin der Diakonie Österreich. Im Interview spricht sie darüber, warum Weihnachten für armutsgefährdete Familien zum besonderen Stressfaktor wird.

OÖNachrichten: Organisationen wie Diakonie, Caritas oder Volkshilfe sind Seismographen für die Stimmung in der Gesellschaft. Wie schaut Ihr Befund zu Weihnachten 2018 aus?

Maria Katharina Moser: Wir haben den Eindruck, dass über Menschen, für die wir da sind – also vor allem Menschen auf der Flucht und von Armut betroffene Menschen – zunehmend schlecht geredet wird. Das halte ich für ein Kernproblem. Wenn man bestimmte Menschen permanent schlecht darstellt, wird es irgendwann auch leichter, sie auszugrenzen und abzuwerten.

Österreich zählt zu einem der reichsten Länder der Welt. Ist Armut bei uns in Wahrheit nur relative Armut verglichen mit der Not, die anderswo herrscht?

Armut ist immer relativ. Entscheidend ist die soziale Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft – je größer die ist, desto größer ist das Problem. In armutsgefährdeten Familien werden Fragen gestellt wie: Heizen wir am Ende des Monats? Kann das Kind beim Schulausflug mitfahren? Vor allem der Schulanfang, wenn viele Dinge besorgt werden müssen, ist für solche Familien eine besondere Stress-Situation.

Gilt das auch für Weihnachten?

Weihnachten ist ein großer Stressfaktor, weil auch Eltern mit wenig Geld das Bedürfnis haben, ihre Kinder zu beschenken. Das ist oft nicht möglich und das ist emotional belastend. Für Kinder beginnt der Stress erst nach Weihnachten, wenn die Klassenkollegen fragen, was unter dem Christbaum war.

Ist Weihnachten generell kommerziell zu überladen?

Dass wir das, was uns als wertvoll gilt, oft über Geld definieren, ist ein Problem unserer Gesellschaft. Grundsätzlich finde ich das Schenken super. Es gehört zu unserer Würde als Menschen, dass wir etwas zu geben haben und anderen etwas schenken können. Was ich beobachte, ist eine Sehnsucht, sinnvoll zu schenken und beschenkt zu werden. Der Sinn liegt eben nicht im Geldbetrag.

Die Regierung hat gerade die Mindestsicherung gekürzt. Man hat nicht den Eindruck, dass das in der Bevölkerung auf viel Gegenwehr stößt.

Ich glaube nicht, dass sich ein Großteil wünscht, dass es Familien mit vielen Kindern schlechter geht. Aber das ist so ein Beispiel: Zuerst werden Menschen schlecht geredet, dann folgen solche Maßnahmen. Als Erklärung wird oft die Mindestpensionistin herangezogen, die weniger bekommt als eine Bezieherin von Mindestsicherung. Ich kenne als Pfarrerin viele Mindestpensionistinnen, aber keine davon hätte je verlangt, dass die Mindestsicherung für Aslywerber oder Familien mit Kindern gekürzt wird. Jede weiß, dass es ihr nicht besser geht, nur weil es anderen noch schlechter geht.

Sie haben eingangs das Thema Zuwanderung angesprochen. Verstehen Sie, dass das in der Bevölkerung mit gehöriger Skepsis betrachtet wird?

Bei der Diakonie verfolgen wir das Motto "Integration von Anfang an". Das heißt: gleich beginnen, die Sprache zu lernen, dazu psychologische Betreuung für traumatisierte Flüchtlinge, das alles sind präventive Maßnahmen. Wir wissen, dass kleine Quartiere wichtig sind, wir wissen, was hilft und was funktioniert. Aber wir merken, dass gerade all das, was helfen würde, zurückgefahren wird. Sehr scharf sage ich: Da soll durch strukturelle Maßnahmen eine Situation geschaffen werden, in der ein Gefühl der Unsicherheit irgendwann einmal zur Realität wird.

Andererseits gibt es viele Gewaltdelikte, die von Asylwerbern verübt werden, wie der Mord an einer jungen Frau in Steyr.

Der Mord in Steyr war eine schreckliche Tat. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Problem mit Gewalt an Frauen in Beziehungen. Die Täter kommen aber aus allen Bildungsschichten, ethischen Gruppen und Einkommensschichten. Der gefährlichste Ort für Frauen, Opfer von Gewalt zu werden, ist zu Hause. Meistens sind die Täter Männer, die verwandt sind oder vorgeben, sie zu lieben.

Die Regierung hat für 2019 einen Masterplan Pflege angekündigt. Welche Maßnahmen sollte der beinhalten?

Ich begrüße diese Ankündigung außerordentlich und auch, dass die Hilfsorganisationen eingebunden werden sollen. Wir brauchen mehr mobile Dienste und mehr Unterstützung für Pflege zu Hause. Bis 2025 fehlen rund 72.000 Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich, daher braucht es eine Attraktivierung des Pflegeberufes. Und wir müssen die pflegenden Angehörigen stärken und unterstützen. 80 Prozent der Menschen, die Pflegegeld beziehen, leben zu Hause, aber auf die schauen wir relativ wenig.

Das sind viele Forderungen. Andererseits wird bei den Sozialausgaben immer wieder verlangt, sparsamer zu sein.

Es gibt Berechnungen des Wifo, dass 70 Prozent der Ausgaben für Pflege via Steuern und Sozialversicherungsbeiträge an den Staat zurückfließen. Man muss wissen, was Einsparungen im Sozialbereich bedeuten, etwa hier in Oberösterreich. Wir können bei der Betreuung von Menschen mit Behinderung nicht mehr die Qualität leisten, die wir schon erbracht haben. Wir haben in den vergangenen Jahren elf Prozent strukturelle Einsparungen bewältigen müssen. Das heißt für eine Wohngemeinschaft mit sechs Bewohnern, dass statt früher zwei jetzt nur noch ein Mitarbeiter im Dienst ist. Dann kann zum Beispiel mit einem Bewohner mit Autismus, der dringend Bewegung brauchen würde, eben kein Spaziergang mehr gemacht werden. Das klingt wie eine Kleinigkeit, ist für Betroffene aber dramatisch.

Zur Person

Maria Katharina Moser (44) wuchs in Eferding auf. Sie studierte katholische und evangelische Theologie und wurde erst im Alter von 39 Jahren evangelisch. Sie arbeitete unter anderem als Journalistin beim ORF, danach wurde sie evangelische Pfarrerin in Simmering. Im September diesen Jahres folgte sie Michael Chalupka als Direktorin der Diakonie Österreich.

