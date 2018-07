Wanderzirkus – das Sommerprogramm der Politik

WIEN. Kurz, Kern, Neos, Grüne: Die Parteien haben die Sommertournee durch das Land entdeckt.

Auf Tour: Bundeskanzler Kurz (APA) Bild: APA/Erwin Scheriau

Während Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) medienwirksam durch Österreich wandert – am 25. August voraussichtlich auf den oberösterreichischen Kasberg –, sind bis auf die FPÖ auch die anderen Parteien im Land unterwegs.

Der Sommer wird gerne genutzt, um Termine abseits des politischen Tagesgeschäfts zu absolvieren und dabei die Werbetrommel für sich und die Anliegen der eigenen Partei zu rühren. Europa ist das zentrale Thema der Neos-Sommertour von Beate Meinl-Reisinger. Man wolle "Haltung für ein friedliches und weltoffenes Europa" zeigen, so Meinl-Reisinger. Auch Tourstopps in Brüssel und Bayern sind geplant. Der neuen Neos-Chefin geht es "um den direkten Kontakt mit den Menschen" – und wohl auch darum, an der eigenen österreichweiten Bekanntheit zu arbeiten.

Grünes Lebenszeichen

Sozialeinrichtungen in ganz Österreich besucht der grüne Bundesrat David Stögmüller unter dem Motto "Es geht auch anders". Man wolle zeigen, dass man jene Organisationen und Menschen wertschätzt, die anderen helfen, so der Oberösterreicher. Die Erfahrungen und Nöte der Sozialeinrichtungen will er auch als Input für das neue Grundsatzprogramm der Grünen verwenden, an dem derzeit gefeilt wird. Und man wolle zeigen, dass "es uns Grüne gibt". Denn gerade in der Zivilgesellschaft habe die Partei ihre Basis, so Stögmüller: "Darauf werden wir uns wieder stärker konzentrieren."

Christian Kern (SP) hat seine Tour über den Sommer hinaus geplant. Er wird bis Ende 2019 unterwegs sein, um in allen neun Bundesländern möglichst viele Regionen zu besuchen. Im September steht Oberösterreich gleich zweimal auf dem Programm (14. und 28. September). Der Plan: "Möglichst viele direkte Gespräche führen und ein Gegenkonzept zur Regierung präsentieren."

