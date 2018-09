Vor EU-Gipfel: Kurz in Ägypten, Berlin und Paris

KAIRO. Bundeskanzler Sebastian Kurz reiste am Sonntag gemeinsam mit EU-Ratspräsident Donald Tusk nach Kairo, wo er mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammentraf.

Tusk, Al-Sisi und Kurz in Kairo Bild: BKA

Im Zentrum der Gespräche stand die Vorbereitung eines Gipfels von EU und arabischen Staaten, der voraussichtlich Anfang 2019 stattfinden soll. Außerdem ging es um Maßnahmen gegen die illegale Migration. Seit 2016 holt Ägypten Boote, die nach Europa übersetzen, zurück.

Gleich im Anschluss flog der Kanzler nach Berlin weiter, wo er mit seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel zusammentraf. Heute Vormittag ist ein Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris anberaumt. Die Konsultationen dienen der Vorbereitung des EU-Gipfels, der diese Woche in Salzburg stattfindet. Aktivisten haben bereits Plakate zur Asylpolitik an der Mauer der Festung Hohensalzburg entrollt.

