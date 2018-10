Volksbegehren: Ruhiger Start der Eintragungswoche

WIEN. Unterschrift noch bis 8. Oktober am Gemeindeamt möglich.

Der größte Erfolg wird dem "Don’t Smoke"-Volksbegehren vorhergesagt. Bild: APA/ROBERT JAEGER

An Montagen in Eintragungswochen ist der Andrang zu Volksbegehren traditionell nicht der größte. Man sei "gut ausgelastet", hieß es zum Beispiel aus dem Magistrat Linz, das Interesse sei durchaus da. "Es tröpfelt so dahin", lautete die Auskunft aus Steyr. Schlangestehen, wie zu Beginn der Unterstützungserklärungen, gebe es nicht. Dieses habe aber damals auch eher mit Serverproblemen zu tun gehabt.

Erfahrungsgemäß komme es kurz vor Ende der Eintragungsfrist zu einem größeren Schub. Das Innenministerium sprach "wie erwartet" von einem "großen Andrang", konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Drei Volksbegehren

Drei Volksbegehren liegen noch bis zum 8. Oktober zur Unterschrift in den Gemeindeämtern auf: "Don’t Smoke" für ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie, das zweite FrauenVolksbegehren und eines gegen ORF-Gebühren. Den größten Andrang dürfte gestern "Don’t Smoke" verzeichnet haben, obwohl dieses bereits im Vorfeld von knapp 600.000 Menschen unterstützt worden ist. Diese Personen müssen das Volksbegehren nicht noch einmal unterzeichnen.

Das Ziel der Initiatoren – die Wiener Ärztekammer und die Österreichische Krebshilfe – liegt bei 900.000 Unterschriften. Das ist die Grenze, die Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) für eine Volksabstimmung genannt hatte. Die Ärztekammer verwies darauf, dass derzeit in 17 Staaten ein Rauchverbot in der Gastronomie herrscht, und vor allem in Sachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeige sich dort eindeutig eine positive Tendenz. "Nirgends sonst in der EU rauchen so viele 15-Jährige wie in Österreich, die Zahl stagniert bei konstant hohen 15 Prozent", so Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres.

Die Initiatorinnen des FrauenVolksbegehrens fordern "ein gutes Leben für alle", dazu gehörten Chancengleichheit und Selbstbestimmung. Knapp 250.000 Unterstützungserklärungen hat man bereits gesammelt.

Ziel: 650.000 Unterschriften

Damit das Ziel von 650.000 Unterschriften beim Frauen-Volksbegehren erreicht wird, wollen 2000 Aktivisten noch Stimmung machen. Unterzeichnet hat am Montag unter anderen die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SP). Die Ministerinnen der VP/FP-Regierung taten geschlossen kund, nicht zu unterschreiben. Auch das erste Frauenvolksbegehren 1997 unterstützten übrigens rund 650.000 Menschen.

Niedriger ist das Ziel von Rudolf Gehring, Chef der Christlichen Partei (CPÖ), bei seinem Volksbegehren gegen ORF-Gebühren. Er will 100.000 Unterschriften erreichen, die für eine Behandlung im Nationalrat notwendige Hürde.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema