Vilimsky: "Habe Juncker nicht zu einem Säufer ernannt"

Die FPÖ kann ReGIERrung nicht. Da sind Strache, Hofer und Kickl handwerklich einfach überfordert. Weil sie es nicht können, machen die Blauen sogar in der Regierung auf Opposition. Wenn sie an den Machtzentren sitzen, kommt den Blauen traditionell die GIER und die Korruption in den Weg. Es wird nicht lange dauern, werden sich wieder die Gerichte mit den FPÖ-Politikern zu beschäftigen haben.



Die FPÖ gibt sich in Europa mit den falschen Leuten ab. Das schadet dem Ansehen Österreich in Westeuropa und wird Österreich viele Jobs kosten. Mit der Orientierung Richtung Visegradstaaten, Serbien und Russland kann Österreich nur verlieren. Dort gibt es weder Geld noch annähernd ausreichend dotierte Jobs! Dafür jede Menge Korruption und wenig Demokratie. Aber das liegt ja gerade der FPÖ.



Die Altpartei FPÖ gehört zum Establishment und vertritt nur die Reichen und Bonzen. Und das seit Jahrzehnten, wie man an den Parlamentsabstimmungen mit freiem Auge sehen kann. Für Arbeiter haben die nichts über