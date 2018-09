Veto aus der Hofburg: Umstrittener blauer Jurist wird nicht Verwaltungsrichter

WIEN. Hubert Keyl zieht nach Protest wegen seines Jägerstätter-Kommentars Bewerbung zurück.

Bundespräsident Van der Bellen schaltet sich nicht zum ersten Mal in Straches Personalpolitik ein. Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Die FPÖ musste bei einer wichtigen Personalbesetzung eine Niederlage einstecken. Der umstrittene Jurist Hubert Keyl war erst in der Vorwoche von der Regierung als Bundesverwaltungsrichter nominiert worden. Nach heftiger Kritik an seinem Vorleben zog der Jurist und einst enge Mitarbeiter des Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf (FP) gestern seine Bewerbung zurück. Keyl, der "eine unvorstellbare mediale Hetzjagd" als Grund nannte, ist vor allem über einen Leserbrief gestolpert, der vor zehn Jahren in der rechtsextremen Zeitschrift "Zur Zeit" anlässlich der Seligsprechung von Franz Jägerstätter veröffentlicht worden ist.

Keyl erklärte darin Jägerstätter, der unter den Nazis den Wehrdienst aus religiösen Gründen verweigert hatte und dafür hingerichtet wurde, zum "Verräter", den "man verurteilen und nicht seligsprechen soll". Nicht nur in der Opposition und in Kirchenkreisen, sondern zuletzt auch in der ÖVP regte sich deshalb Unmut wegen dieser Personalentscheidung der Regierung. Keyls "moralische Eignung" sei zumindest hinterfragenswert, befand zuletzt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Keyls Rückzieher dürfte allerdings nur die Reaktion auf eine Notbremse gewesen sein, die bereits am Wochenende in der Hofburg gezogen worden ist. "Ja, es hat Gespräche gegeben, aber über den Inhalt gibt es keine Auskunft", hieß es am Montag aus dem Team von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu den OÖNachrichten. Van der Bellen soll Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) darüber informiert haben, dass er gegen Keyl notfalls ein Veto einlegen werde.

"Eine Hexenjagd"

In der FPÖ blieb die Rückendeckung für Keyl ungebrochen. Er habe nach der "medialen Hexenjagd" volles Verständnis für Keyls Entscheidung, sagte Strache.

Die Neos forderten transparente Auswahlprozesse in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. "Es kann nicht sein, dass ÖVP und FPÖ Personen nominieren, die offensichtlich der Neonazi-Szene nahestehen", sagte Neos-Klubvize Nikolaus Scherak.

Nicht das erste Veto aus der Hofburg

Das angedrohte Veto gegen Keyl war nicht das erste Einschreiten von Alexander Van der Bellen gegen schwarz-blaue Personalpläne. Im Februar soll sich der Bundespräsident gegen Tassilo Wallentin als Verfassungsrichter quergelegt haben. Der Rechtsanwalt, der als „Krone“-Kolumnist gerne gegen die EU und Asylwerber vom Leder zog, hat schließlich verzichtet. Bereits im Zuge der Koalitionsverhandlungen hatte Van der Bellen FP-Chef Heinz-Christian Strache zu verstehen gegeben, dass er den blauen EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky sowie Johann Gudenus, der dann zum FP-Klubchef aufgestiegen ist, auf einer Ministerliste nicht akzeptieren würde.

Hubert Keyl relativierte in seiner Verzichtserklärung auch seinen Jägerstätter-Kommentar. In der Zwischenzeit habe sich nicht nur die Rechtslage geändert, sondern auch seine Ansicht: „Ich würde diesen Artikel heute nicht mehr so veröffentlichen.“

Angelastet wurde Keyl und dessen Frau, eine Mitarbeiterin im FP-Parlamentsklub, auch ein Vorfall aus 2010. Damals wurde Keyl bei einer Feier der deutschnationalen Burschenschaft „Silesia“ im Zuge einer Prügelei erheblich verletzt. Seine Frau soll dabei Neonazi-Anführer Gottfried Küssel herbeigeholt haben. Keyl dementierte aber, jemals zu Küssel ein Naheverhältnis gehabt zu haben.

