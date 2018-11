Verwaltungsbeamte an die Grenze

WIEN. Heftige Kritik der Neos an Entlastungsplänen des Innenministers für Polizei.

Die Regierungsparteien wollen künftig Verwaltungsbeamte auch für Grenzkontrollen im Auftrag des Innenministeriums einsetzen. "Der Landespolizeidirektor kann Bedienstete, die nicht Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind, zur Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt an der Außengrenze ermächtigen, sofern diese dafür geeignet und besonders geschult sind", heißt es in einem Initiativantrag, den ÖVP und FPÖ im Nationalrat eingebracht haben. Gibt es Widerstand bei den vorgesehenen Tätigkeiten wie Identitätsfeststellungen, müssen sich diese Beamten an Polizisten wenden, heißt es weiter.

"Bei jeder einfachen Kontrolle können Beamte in eine Situation kommen, wo Gewaltanwendung nötig wird", empörte sich Neos-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper. Für sie ist der Plan rechtsstaatlich problematisch und "gefährlich" für die Betroffenen.

Krispers Vorwurf an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ): Diesem "gelingt es nicht, genügend Polizisten zu rekrutieren, wo sie gebraucht werden – und das will er verschleiern".

