Vertagung bei der Mindestsicherung

das ist nicht vergleichbar. Die Pension ist eine Versicherungsleistung und richtet sich nach dem was und wie lange man Beiträge gezahlt hat. Die Mindestsucherung ist eine Sozialleistung. Es gibt keinen Beitrag vom Lohn für die Mindestsicherung. Auch das ist ein Argument gegen die Regierungspläne. Ich bekomme eine Sozialleistung, wenn ich in ein anderes System eingezahlt habe? Ob das hält ist zweifelhaft. Außerdem: Den von Ihnen genannte Betrag beziehen viele Menschen, die weniger oder gar nicht in die Pensionsversicherung eingezahlt haben: viele Verwitwete, meist Frauen, die zeitlebens Hausfrauen waren. Sie haben nichts einbezahlt.

Und die Mindestsicherung ist eben eine Untergrenze für die nötigsten Bedürfnisse. Soll also jemand, der in der Leistungsgesellschaft nicht besteht, null Euro bekommen?