VP schickt Vorzugsstimmenkaiser ins EU-Parlament

WIEN. Es wird die spannendste Wahl im kommenden Jahr: Am 26. Mai stimmen die Österreicher darüber ab, wer sie im EU-Parlament vertreten wird.

Bundeskanzler und VP-Obmann Sebastian Kurz will dabei neue Wege beschreiten. Bei der EU-Wahl gilt eine Vorzugsstimmenhürde von fünf Prozent, um auf der Liste vorgereiht zu werden. Kurz kündigte nun an, dass die Volkspartei die vorgegebenen Prozente nicht berücksichtigen werde. Stattdessen sollen jene Kandidaten in das Europäische Parlament einziehen, die auf der ÖVP-Liste die meisten Vorzugsstimmen erhalten. Für weniger bekannte Kandidaten oder Personen aus kleineren Bundesländern könnte es damit weitaus schwieriger werden, ein Mandat zu erreichen.

2009 hatte Othmar Karas ein Traumergebnis erzielt: Er wurde mit 113.000 Unterstützern zum unangefochtenen Vorzugsstimmenkaiser. Ob die ÖVP den intern umstrittenen Politiker neuerlich aufstellen wird, ist freilich noch offen. "Ich arbeite gut mit Othmar Karas zusammen. Die Liste werden wir Anfang des Jahres im Jänner, Februar beschließen", sagte Kurz.

"Pro-europäische Kraft" ÖVP

Auch Karas will demnächst bekannt geben, ob er als ÖVP-Kandidat zur Verfügung steht. Immer wieder genannt wurde zudem Staatssekretärin Karoline Edtstadler, die aber wenig Interesse an einem Wechsel nach Straßburg und Brüssel zeigen soll.

Kurz will im EU-Wahlkampf jedenfalls Präsenz zeigen und sich intensiv einbringen. Inhaltliche Probleme mit dem Koalitionspartner FPÖ sieht er keine: Beide Parteien stünden im Wettbewerb. Die ÖVP werde jedenfalls als "klar pro-europäische Kraft" auftreten.

Für die SPÖ geht Andreas Schieder ins Rennen, für die Grünen Werner Kogler, die Neos dürften Claudia Gamon zur Spitzenkandidatin küren. Bei der FPÖ gilt Harald Vilimsky als Favorit.

