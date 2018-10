VP-General: "Harte Diskussion"

LINZ/WIEN. Zwischen Bund und Land – Nehammer betont aber Lösungswillen.

Es gebe zwischen Bund und Ländern harte Diskussionen in der Sache, sagte VP-Generalsekretär Karl Nehammer am Freitag bei einem Besuch in Oberösterreich: "Im Mittelpunkt steht aber immer der ausgeprägte Lösungswille." Nehammer ist seit Jänner Chef in der VP-Zentrale in Wien und war gestern mit Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer unterwegs, etwa bei einer Verteilaktion auf der Landstraße, um den Familienbonus zu bewerben. Als Beispiele für kontroverse Themen im föderalen Staat nannte Nehammer Kinderbetreuung und Kassenreform. Bei Letzterer verteidigte er die umstrittene Ankündigung, dass bis 2023 eine Milliarde Euro in den Strukturen gespart werde. "Das ist, was Experten für möglich erachten und den Versicherten zugute kommen soll."

Die Zusammenarbeit mit der FP lobte Nehammer als "wertschätzend". Rot-Schwarz sei davor zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. Zu Kritik an Innenminister Herbert Kickl (FP) nahm er nicht Stellung. (az)

