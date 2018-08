VP-Abgeordneter Schrott tritt zurück

Türkis und Blau werden immer mehr zu einem Einheitsbrei:



- die Blauen übernehmen (neuerlich) die Günstlingswirtschaft und Postenschacherei und Freunderlwirtschaft und so von den Türkisen



- die Türkisen sehen sich bei Verfehlungen, Mißwirtschaft, Fehlern, Nachgewiesenen Untaten und sowieso bei Kritik - so wie es die Blauen schon immer taten - als die Opfer einer Medienkampagne, Hetze, ...



És vereint sie: Neu Regieren - verstanden als:



Opfer - wenn man bei Verfehlungen erwischt wird, sonst

Hemmungslos - sich am Staat und der Bevölkerung bedienen