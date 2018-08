Uni-Finanzierung: Künftig nach neuen Regeln

WIEN. Das Universitätsbudget wird künftig nach neuen Regeln vergeben.

Die bereits für die Aufteilung der rund elf Milliarden Euro Gesamtbudget für 2019 bis 2021 geltenden Richtlinien sind in der Universitätsfinanzierungsverordnung enthalten, die Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) am Mittwoch erlassen hat. Dabei gilt grundsätzlich: Je mehr prüfungsaktive Studenten eine Universität hat, desto höher der Anteil am Budgetkuchen.

Insgesamt sollen Österreichs Universitäten künftig über drei Säulen finanziert werden: Lehre, Forschung und Infrastruktur bzw. strategische Entwicklung.

Kernelement ist die Finanzierung der Lehre: Die Unis erhalten den Großteil der Mittel dafür über die Zahl ihrer prüfungsaktiven Studenten. Im Bereich Forschung werden die Mittel vor allem nach der Zahl des Personals vergeben, wobei ebenfalls nach Fächergruppen gewichtet wird. Weitere Indikatoren sind die Erlöse aus Forschungsprojekten sowie die Zahl der Doktoratsstudenten mit Beschäftigungsverhältnis zur Uni. Die Aufteilung der Budgetsäule Infrastruktur und strategische Entwicklung erfolgt dagegen "nach Bedarf".

"Paradigmenwechsel"

Die nun vorliegende Verordnung sei "das Ergebnis eines zehnjährigen Diskussionsprozesses. Es handelt sich um einen Paradigmenwechsel in Richtung kapazitätsorientierter Studienplatzfinanzierung", sagt Faßmann.

Um 1,35 Milliarden Euro hat der Bund das Universitätsbudget für die Periode 2019 bis 2021 aufgestockt. Die Linzer Johannes-Kepler-Universität will von diesem Plus rund 60 bis 80 Millionen Euro abschöpfen. Die Verhandlungen haben bereits begonnen.

