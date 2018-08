Unfallversicherung bleibt erhalten, Spitäler werden nicht geschlossen

WIEN. Sparen durch Kostenabwälzung: Rund 300 Millionen Euro sollen andere Träger zahlen.

Vollmundig hatte die Regierung eine Reform der Unfallversicherung im Koalitionspakt angekündigt. In der Legislaturperiode sollten die Kosten der Unfallversicherung um 500 Millionen Euro jährlich gesenkt werden. Die Arbeitgeber sollten davon profitieren und statt bisher 1,3 künftig nur noch 0,8 Prozent an Beiträgen für die AUVA entrichten. Sollte dies nicht gelingen, würde die Unfallversicherung aufgelöst.

Wie schwierig eine solche Reform in der Realität ist, musste die Koalition nun erleben. Der öffentliche Widerstand war groß, die Spielräume für die AUVA beschränkt: Bei einem Budget von 1,4 Milliarden Euro im Jahr werden 600 Millionen für Unfallrenten ausgegeben. "Das Einsparungsziel der Regierung war für uns durchaus herausfordernd", sagte der AUVA-Obmann Anton Ofner.

Um die gewerkschaftlichen Proteste gegen die Einsparungen bei der AUVA zu konterkarieren, hatte Schwarz-Blau für Montag eilig eine Pressekonferenz einberufen. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) erklärte, flankiert von VP-Klubchef August Wöginger und von Ofner, die Reformpläne. Wie ein Mantra wiederholte sie die Kernaussage der Pressekonferenz: "Wir schließen keine Krankenhäuser, wir kürzen keine Leistungen, wir führen eine der größten Strukturreformen durch."

Aus den 500 Millionen Euro wurden 430, davon sollen nur 135 Millionen tatsächlich von der AUVA erbracht werden. Weitere 295 Millionen Euro zahlt die AUVA für versicherungsfremde Leistungen, rechneten Hartinger-Klein und Wöginger vor.

Die AUVA überweist jährlich an andere Krankenhäuser für die Behandlung von Unfallopfern zu hohe Beträge und erhält umgekehrt für Freizeitunfälle, die in den AUVA-Spitälern behandelt werden, zu wenig Geld refundiert. Wöginger bezifferte die Höhe dieser von der AUVA geleisteten Querfinanzierung mit 156 Millionen Euro. Rund 110 Millionen Euro gibt die AUVA zudem für die Entgeltfortzahlung für kranke Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetrieben aus. Kosten, die künftig vor allem die Krankenversicherung tragen soll. Konkrete Antworten dazu gab weder die Sozialministerin noch der Klubobmann, bei der Pressekonferenz wurden nur wenige Fragen zugelassen.

Keine Nachbesetzungen

Mehr Substanz haben die Reformpläne der AUVA. Bisher gab es in Wien eine Hauptstelle mit 20 Organisationseinheiten und vier zusätzliche Landesstellen. Hier sind Reduktionen geplant. In der Verwaltung arbeiten 1550 Mitarbeiter, in den nächsten sechs Jahren sollen 300 Stellen nicht mehr nachbesetzt werden. Gespart werden soll auch durch gemeinsame Anschaffungskosten sowie durch eine einheitliche IT.

Die Unfallkrankenhäuser sollen stärker mit umliegenden Spitälern kooperieren. Geplant ist auch, – ähnlich der gespag – eine neue Betriebs-GmbH als 100-prozentige Tochter der AUVA zu gründen.

Reaktionen: „Hütchenspiel“ und „Nullnummer“

Fehlende Transparenz und Leistungskürzungen sind die Hauptkritikpunkte, die SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher am AUVA-Reformkonzept hat: „Da soll irgendwann von einem Topf in den anderen umgeschichtet werden, und zum Schluss stellt sich die Frage: Wer soll das bezahlen?“ Deshalb werde es zu Leistungskürzungen kommen: „Ein unwürdiges Hütchen-Spiel auf dem Rücken der Patienten.“ Auch Liste-Pilz-Abgeordnete Daniela Holzinger sieht in den Plänen den Versuch aller Beteiligten, „ihr Gesicht zu wahren“. Denn es würden lediglich „Geldflüsse umgeleitet und Stellen nicht nachbesetzt“. Von einer groß angekündigten Reform sei nichts mehr übrig, sagt Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker: „Die Kosten werden verschoben, gespart wird damit aber nichts. Eine mutlose Nullnummer.“ Für die Vorsitzende der SPÖ Oberösterreich ist die Reform zwar zum „Reförmchen verpufft“, doch trotzdem würde es zusätzliche Belastungen für die Arbeitnehmer bringen: „Es profitieren erneut nur die Konzerne.“

FP-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner nennt diese Aussagen „Unkenrufe“. Denn mit der Reform komme es „zum überfälligen Abspecken der aufgeblähten Verwaltung und zur Bündelung von Synergien“. Lob kommt auch von Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung: „Die Unfallversicherung kann sich nun auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.“ Die Wirtschaftskammer begrüßt die Senkung der Lohnnebenkosten durch die Reduktion des Unfallversicherungsbeitrages von 1,3 auf 0,8 Prozent. Auch Hauptverbands-Chef Alexander Biach unterstützt die Pläne, sie seien „realitätsbezogen und partnerschaftlich“. Er hofft allerdings bei der weiteren Umsetzung auf einen künftig verbesserten Dialog mit den Sozialpartnern.

