Umweltverträglichkeitsprüfung neu: Heftige Kritik an Regierung

WIEN. Die Umweltschutzorganisationen laufen auch am Freitag Sturm gegen die Regierungspläne, deren Beteiligung an Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) zu erschweren.

Ministerin Elisabeth Köstinger Bild: APA

Am Vortag war im Umweltausschuss eine Novelle beschlossen worden, wonach NGOs zumindest über 100 Mitglieder verfügen müssen, um berücksichtigt zu werden. Bei Rechtsexperten schrillen nun die Alarmglocken. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Vereine dem Umweltministerium jetzt auch Namen und Adressen der Mitglieder melden müssen. Dies könnte eine schwerwiegende Verletzung des Datenschutzes darstellen.

Greenpeace, Global 2000 und WWF appellierten an Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Diese solle dafür sorgen, dass die Regierungsparteien den Antrag in drei Wochen im Nationalrat zurücknehmen. Andernfalls wäre die Ministerin in ihrer politischen Rolle nicht mehr tragbar. "Der jetzige Vorstoß ist der Höhepunkt einer langen Serie von Angriffen auf den Umweltschutz", meinte Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit. Köstinger müsse endlich Verantwortung übernehmen und diesen Wahnsinn stoppen. "Dieser demokratiefeindliche Antrag darf den Nationalrat nicht passieren, ansonsten hat Köstinger ihre Aufgabe als Ministerin für Umweltschutz klar verfehlt und muss zurücktreten."

Man werde an Praktiken wie unter Premier Orban in Ungarn erinnert, wo zivilgesellschaftliche Organisationen gezielt eingeschüchtert würden, kritisierte Greenpeace. Dagegen werde man sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen. Man werde auch in Zukunft an UVP-Verfahren teilnehmen - ohne dabei Datenschutzrechte zu verletzen und Mitgliederdaten an Behörden weiterzugeben. Werde man dann von der Parteistellung ausgeschlossen, will man rechtliche Schritte ergreifen. "Schwarz-Blau kann davon ausgehen, dass Greenpeace dann jeden einzelnen Fall bis zum Verfassungsgerichtshof bringen und die Organisation für ihr Recht kämpfen wird", sagte Egit. Die Folge wäre eine Rechtsunsicherheit und eine jahrelange Verzögerung von Großprojekten in Österreich.

"Das ist demokratiefeindlich, rechtswidrig und verstößt gegen den Datenschutz", kritisierte Hanna Simons, stellvertretende Geschäftsführerin des WWF Österreich. "Die Bundesregierung will potenziell umweltschädliche Großprojekte durchpeitschen, ohne dabei von kritischen Stimmen gestört zu werden." Sie warnte auch vor einem Datenschutz-Fiasko und einer Bürokratie-Falle, weil die Organisationen gar nicht berechtigt seien, ihre Mitgliederlisten ohne deren Zustimmung offenzulegen.

"Der Antrag versucht, die Errungenschaften der österreichischen Umweltpolitik seit der Auseinandersetzung von Hainburg in unsäglicher Weise einzuschränken", so Leonore Gewessler, Geschäftsführerin von Global 2000. Durch die Latte von mindestens 100 Mitgliedern würden viele der derzeit 57 österreichischen Umweltschutzorganisationen mit Parteienstellung von UVP-Verfahren ausgeschlossen, die über viele Jahre kompetent und konstruktiv für die Verbesserung von Genehmigungen im Abfall-, Wasser- und Luftbereich eingetreten wären.

Derzeitig würde die UVP-Verfahrensdauer ab Vorliegen der vollständigen Unterlagen bis zum Entscheid der Behörde im Durchschnitt sieben Monate betragen, meint Global 2000. Dass Verfahren länger dauern, liege häufig an mangelhaften Unterlagen der Projektwerber, oder schlicht an der Überlastung der Behörden. "Wir fordern Bundesministerin Köstinger auf, zu dem vermurksten und rechtswidrigen Abänderungsantrag Stellung zu beziehen und dafür zu sorgen, dass er umgehend zurückgezogen wird", meinte Gewessler.

Die Behauptung, dass NGOs mit Einsprüchen für lange Verfahrensdauern sorgen, sei längst widerlegt, betonte auch der Grüne OÖ-Umweltlandesrat Rudi Anschober. Es seien mangelhafte Unterlagen der Projektwerber, die Verzögerungen verursachen. Die Regierungskoalition agiere mit der geplanten Gesetzesänderung erneut als verlängerter Arm einer Wirtschaftslobby und wolle damit die Arbeit von Umweltorganisationen massiv beschneiden.

Reaktionen

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): "Unter voller Beibehaltung der ökologischen Standards können die UVP-Verfahren nun effizienter gestaltet werden."

Landesrat Rudi Anschober (Grüne): "Die Behauptung, dass Umwelt-NGOs mit Einsprüchen für lange Verfahrensdauern sorgen, ist längst widerlegt. Es sind mangelhafte Unterlagen der Projektwerber, die Verzögerungen verursachen."

Hanna Simons (WWF Österreich): "Der Ausschluss vieler Umweltschützer aus UVP-Verfahren und die Meldepflicht privater Mitgliederdaten sind ein neuer Tiefpunkt der heimischen Umweltpolitik. Das ist demokratiefeindlich, rechtswidrig und verstößt gegen den Datenschutz."

Alexander Egit (Greenpeace): "Der jetzige Vorstoß ist der Höhepunkt einer langen Serie von Angriffen auf den Umweltschutz. Ministerin Köstinger muss endlich Verantwortung übernehmen und diesen Wahnsinn stoppen.

Leonore Gewessler (Global 2000): "Der Antrag versucht, die Errungenschaften der österreichischen Umweltpolitik seit der Auseinandersetzung von Hainburg in unsäglicher Weise einzuschränken."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema