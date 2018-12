Ukraine: Kneissl will Verhandlungslösung mit Russland

BRÜSSEL. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) will im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine Verhandlungslösung erreichen.

Karin Kneissl Bild: Apa

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) will im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine Verhandlungslösung erreichen. Vor Beginn des EU-Außenministerrats Montag in Brüssel sagte Kneissl, sie habe sich nicht für neue Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Zuerst müssten "alle Elemente des Sachverhalts auf den Tisch".

Sie habe zuletzt auf die Frage, ob es neue Sanktionen gegen Russland geben sollte, erklärt, man werde zunächst alles prüfen müssen. "Aber ich habe mich nicht für Sanktionen als solche ausgesprochen und gemeint, es geht um einen ganz wichtigen umfassenden Sachverhalt."

In den vergangenen Wochen habe es deshalb mehrere Treffen auf Beamtenebene gegeben. Das Normandieformat (Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland) habe ebenfalls Gespräche geführt. "Ich setze hier ganz stark darauf, was hinter den Kulissen bewerkstelligt werden kann, um eine Verhandlungslösung zu erreichen", so Kneissl. Befragt, ob heute ein stärkerer Druck auf Russland eingeleitet werde, meinte sie: "Das werden wir sehen. Ich möchte dem heutigen Tag nicht vorgreifen." Ob es heute keine Sanktionen geben werde? - Kneissl: "Meines Wissens nach nicht."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema