UNO-Prüfung: Kneissl sprach mit Bachelet

WIEN. Am Mittwoch habe sie mit UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet telefonisch Kontakt aufgenommen, sagte Außenministerin Karin Kneissl nach dem Ministerrat.

Außenministerin Kneissl Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Bachelet hatte, wie berichtet, eine Überprüfung der österreichischen Flüchtlingspolitik angekündigt. Kneissl sagte, sie habe sich in dem Telefonat "gegen Pauschalisierungen weder in die eine noch in die andere Richtung" ausgesprochen, Österreich gehöre "hier nicht angepatzt".

"Wir werden natürlich voll mit den Prüfern kooperieren", sagte gestern Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP). Man werde "rasch" die Möglichkeit zur Darlegung haben, "dass Österreich mehr Migranten aufgenommen hat als fast alle anderen Staaten dieser Welt".

Kritischer war FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Gemeinsam mit Ländern mit wirklichen Menschenrechtsverletzungen genannt zu werden, mache ihn "verwundert". Es entstehe der Eindruck "politischer Motivation".

