Treffen der Bürgermeisterinnen: "Frauen sollen sich das Amt zutrauen"

SANKT ULRICH AM PILLERSEE. Deutschsprachige Länder: Anteil der Frauen an der Gemeindespitze noch unter 13 Prozent.

Bürgermeisterinnen aus allen deutschsprachigen Ländern treffen sich in Tirol, mit Gemeindebundchef Alfred Riedl als Gast. Bild: Gemeindebund

Das österreichische Bürgermeisterinnentreffen gibt es seit 2007 alljährlich, dieses Jahr ist es international: Beginn war gestern, bis 8. August tagen nicht nur 75 Ortschefinnen aus Österreich, auch Kolleginnen aus Deutschland, Südtirol, der Schweiz und Luxemburg sind in den Tiroler Ort St. Ulrich am Pillersee gereist, zum ersten "deutschsprachigen Bürgermeisterinnentreffen Europas".

"Wichtig ist das gegenseitige Austauschen und Netzwerken. Egal, aus welcher Partei jemand kommt: Wir haben alle mit den gleichen Themen und Problemen zu tun", sagt Elisabeth Feichtinger (SP) aus Altmünster – die derzeit jüngste Bürgermeisterin Österreichs.

Workshops und Fachvorträge stehen auf dem dreitägigen Programm; am Montag etwa jener von Helga Lukoschat, Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin. In Oberösterreich amtieren 30 Bürgermeisterinnen, in ganz Österreich 161 bei 2098 Gemeinden, ein im internationalen Vergleich geringer Prozentsatz (siehe Grafik). "In Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und in Südtirol ist der Prozentsatz zwar etwas höher, aber immer noch unter 13 Prozent", sagte Lukoschat.

"Auf der Ebene der Vizebürgermeister und in den Gemeinderäten gibt es bereits viel mehr Frauen (in den Gemeinderäten 23 Prozent, Anm.). Gerade bei den kommunalen Spitzenpositionen gibt es den größten Handlungsbedarf", sagte Gemeindebundpräsident Alfred Riedl.

Sonja Ottenbacher, Bürgermeisterin von Stuhlfelden (Salzburg), hatte 2007 das erste bundesweite Treffen initiiert. Sie appellierte an Gemeinderätinnen, sich "das Bürgermeisteramt zuzutrauen: Es ist bei all den bekannten Herausforderungen ein Amt, in dem man viel gestalten und umsetzen kann."

Bei den nächsten Kommunalwahlen in Oberösterreich (2021) werden voraussichtlich rund 35 Prozent der Bürgermeister-Posten neu zu besetzen sein, rechnet der oö. Gemeindebund. "So viele wie möglich", sagt Feichtinger dazu, wie viele Kandidatinnen sie sich wünscht. Wichtig sei, dass die Parteien "mögliche Kandidatinnen ansprechen und ihnen Mut machen. Sicher ist es ein Wechsel, den viele Frauen genau abwägen, aber sie sollten die Chance nützen", sagt Feichtinger: "Wir sind auch die Repräsentanten der Bevölkerung, und diese besteht zur Hälfte aus Frauen."

Heute und morgen stehen noch Workshops zu europäischen Themen und zur sozialen Absicherung auf dem Programm.

