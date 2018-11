Swap: Verhandlungen zwischen Stadt Linz und Bawag gescheitert

Wäre jetzt mal an der Zeit, dass die Richterin zu einem Urteil kommt. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!



Bei allem Verständnis für die freie Justiz wäre es wikrlich mal geboten, Zeitschienen hinsichtlich der Urteilsfindung einzuführen. Andernfalls fällt meinen lieben Juristenkollegen im Anwaltsbereich jeden Tag noch was Neues ein, was man als Antrag noch zu einem Geld machen kann!