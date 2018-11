Studie sieht hohes Sparpotenzial in den Ländern

WIEN. Die Bundesländer geben für ähnliche Aufgaben unterschiedlich viel Geld aus.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria hat errechnet, dass insgesamt sechs Milliarden Euro gespart werden könnten, würden sich die Länder am jeweils günstigsten Modell orientieren. Spitzenreiter ist Tirol, das sowohl bei der Verwaltung als auch im Spitalsbereich am effizientesten abschneidet. Verglichen wurden die Bereiche Gesundheitsversorgung, Pflege, Pflichtschulen, Kindergärten, öffentliche Verwaltung und Wohnbauförderung. Oberösterreich schneidet bei Letzterem am besten ab. Bis auf Wien und die Steiermark ist jedes Bundesland in einem Bereich besonders effizient.

Das Ranking habe nicht nur die Ausgaben berücksichtigt, sondern auch Ergebnis- und Wirkungsindikatoren sowie "Strukturunterschiede", betont EcoAustria-Direktor Tobias Thomas.

