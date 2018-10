Stronach fordert 520 Millionen Dollar - von seiner Tochter

Was Stronach seiner Tochter und anderen konkret vorwirft bleibt im Dunkeln! Also hätte man sich diesen Artikel sparen können. So kann man nur spekulieren, ob diese Klage durch eine Altersdemenz begründet ist oder ob die Tochter wirklich dermaßen geschäftsschädigend agiert hat, dass sie hunderte Millionen, egal ob Dollar oder Euro, in den Sand gesetzt hat. Mit seinem Sohn hat Stronach übrigens schon seit vielen Jahren keinen Kontakt .....