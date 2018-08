Strache rüffelt Botschafterin Plassnik

WIEN. Die ehemalige Außenministerin hatte in Interview die Schweiz kritisiert.

Botschafterin Plassnik Bild: APA/Neumayr/MMV

Ein Interview von Österreichs Botschafterin in Bern, Ursula Plassnik, schlägt Wellen. Nachdem die Schweizer Medien Plassnik wegen ihrer Aussagen als "verwirrte Diplomatin" bezeichnet hatten, reagierte nun auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP). Die Äußerungen der ehemaligen Außenministerin seien "einfach absurd und unpassend", teilte er via Facebook mit. Österreichs Botschafterin sollte nicht solche eigenartigen Statements abgeben.

Bereits im Juli war ein Gespräch Plassniks mit dem Think-Tank Avenir Suisse erschienen. Darin hatte die 62-Jährige unter anderem das Schweizer Selbstbild bekrittelt. "Der ständige Verweis auf den Sonderfall nervt gelegentlich schon. Einzigartigkeit ist kein Schweizer Monopol", sagte sie. Die "Basler Zeitung" machte daraus: "Ihr gehen der schweizerische Alleingang und die notorische Neinsagerei auf den Senkel."

An anderer Stelle bemängelte Plassnik das fehlende Interesse der Eidgenossen an den anderen Europäern. Auch die Schweizer Presse blieb nicht verschont: In der Öffentlichkeit und der Medienlandschaft habe sich eine nationalkonservative Grundstimmung ausgebreitet. Als Beispiele nannte Plassnik die "Basler Zeitung" und die "Weltwoche". Die EU würde zum Sündenbock für alles gemacht.

Undiplomatisch, scharfzüngig

Die Schweizer Zeitungen reagierten mit Verspätung darauf. Die "Basler Zeitung" teilte am heftigsten aus: Sie bezeichnete Plassnik als verwirrte Diplomatin, die erstaunlich frech über ihr Gastland spreche.

Die "Weltwoche" stellte die Frage: "Welcher Teufel ritt die Frau, dermaßen gegen ihr Gastland auszuteilen." Und selbst der linksliberale Tagesanzeiger sprach von "undiplomatischen und scharfzüngigen" Aussagen.

