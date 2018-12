Stimmungstief in der Kepler-Uni-Klinik

Nächstes Jahr werden die Gespag und die Kepler-Uni-Klinik (Kuk) in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding zusammengeführt.

Die Kepler-Uni-Klinik entstand 2015 aus AKH Linz, Wagner-Jauregg und Landesfrauen- und -kinderklinik. Bild:

Der neue Konzern, mit 14.500 Mitarbeitern größter Arbeitgeber des Landes, soll im Juni starten. Erschwert wird das Großprojekt von internen Baustellen. Dass diese rund um die Bestellung von Franz Harnoncourt zum Vorstandschef der Gesundheitsholding publik wurden, dürfte taktischen Spielen über den politisch besetzten Aufsichtsrat geschuldet sein.

Nach der Protokoll-Affäre in der Gespag, die Spannungen zwischen den beiden Managern Karl Lehner (VP-nahe) und Harald Schöffl (FP-nahe) offenbarte, ist nun die Kuk ins Blickfeld geraten.

Geheime Berichte wurden aus der jüngsten Kuk-Aufsichtsratssitzung an die Öffentlichkeit gespielt. Demnach soll in mehreren Abteilungen der Personalmangel so hoch sein, dass Patienten zu Schaden kommen könnten. Davor hatten Mitarbeiter, wie berichtet, anonym über das spitalsinterne Meldesystem gewarnt. Die Kuk-Geschäftsführer Elgin Drda (VP-nahe) und Heinz Brock (SP-nahe), deren Verträge bis 2020 laufen, relativierten umgehend.

Dass es einen Mangel an Pflegekräften in vielen Spitälern gibt, ist nicht neu. Schon im Dezember 2014 traten Betriebsräte gemeinsam in der Öffentlichkeit auf und warnten. Damals wie heute ist Branko Novakovic von der SP eine zentrale Figur.

Der Kuk-Zentralbetriebsratschef machte die Mitarbeiter-Meldungen in der Aufsichtsratssitzung zum Thema. Manche Beobachter mutmaßen angesichts der Schreibweise, dass die Meldungen auch von Gewerkschaftern verfasst worden waren. Vor der Arbeiterkammer-Wahl im kommenden März will die Gewerkschaft offenbar das Pflege-Thema hochziehen. Das dürfte mit der Kuk-Belegschaft gut funktionieren, denn das Betriebsklima dort ist belastet. Die Kuk entstand 2015 aus Linzer AKH, Wagner-Jauregg und Landesfrauen- und -kinderklinik, Reibungen inklusive.

Dazu passt, das die Kuk-Geschäftsführung den Personalvertretern vorgeworfen hat, die vertraulichen Dokumente an die Öffentlichkeit gespielt zu haben. Novakovic widerspricht und kündigt nach Rücksprache mit Juristen an: "Ich werde eine Entgegnung an die Geschäftsführung schicken." Der Vorwurf müsse zurückgezogen werden. Er sei gegen "politische Spiele" im Gesundheitswesen. Sehr wohl sei die Politik am Zug, um Sachprobleme zu lösen. Es brauche mehr Pflegepersonal, wenn auch nicht in allen Abteilungen.

Drda sagt, es sei der Eindruck entstanden, dass Belegschaftsvertreter an die Öffentlichkeit gegangen seien. Sollte das unrichtig sein, "bedauern wir dies. Wir sind sehr um sachlichen Diskurs bemüht." Der Betriebsrat hätte zuerst das Gespräch mit der Führung suchen sollen, bevor er den Aufsichtsrat befasst. Und: "Von schlechter Stimmung kann keine Rede sein", sagt Drda. Anders wären hervorragende Leistungen der Mitarbeiter und Zufriedenheitswerte der Patienten nicht zu erklären. Die Zahl der Pflegekräfte habe man deutlich erhöht. Intensiv- und OP-Schwestern seien am Markt kaum verfügbar.

SP-Gesundheitssprecher Peter Binder kritisiert, dass Vorkommnisse verharmlost würden, es brauche Aufklärung. Landeshauptmann-Stv. und Kuk-Aufsichtsratschefin Christine Haberlander (VP) sagt, es sei kein Schaden für Patienten entstanden. Dennoch habe die Geschäftsführung den Auftrag, Gespräche mit Betriebsrat und Mitarbeitern aufzunehmen. FP-Klubchef Herwig Mahr betont, dass es eine der ersten Aufgaben der neuen Führung unter Harnoncourt sein müsse, "sicherzustellen, dass wieder alle an einem Strang ziehen".

Binder weist auf weitere Baustellen hin. Etwa dass die IT-Abteilung der Kuk das Einsparungspotenzial in der Gesundheitsholding in einem Vermerk anzweifelt und von "oberflächlicher und unvollständiger" Analyse der Berater spricht. Oder dass es in der Gespag mehr als eine Million Überstunden gebe.

3 Kommentare haspe1 (20649) 28.12.2018 01:24 Uhr Gunst gewährt!



Was zählt da die Gleichheit der Bürger, was zählen unsere demokratischen Gesetze und die Aufhebung des unseligen Adels und seiner Überkommenen Titel! So modern und digital kann der Newsroom der Nachrichten gar nicht sein, dass CR Mandlbauer auch nur ein Hauch von Kritik an diesen Feudal-Allüren in die Zeitung kommen würde, er macht untertänig seinen Diener und seine Bücklinge vor den Pseudo-Adeligen, lässt Norbert van Handel aussagen, die Monarchie wäre in Österreich die beste Herrschaftsform und lässt eine Adels-Serie hier laufen. Welch jämmerliche Fehl-Leistung und was für eine fragwürdige Gesinnung liegen dieser Haltung zugrunde?



Newsroom-Motto: "Wo immer normale Bürger zu finden sind, welche die Abos bezahlen, schlag Dich auf die Seite der vermeintlichen und selbsternannten Eliten, auch wenn sich diese mit verbotenen Adelstiteln versehen!" Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) haspe1 (20649) 28.12.2018 01:16 Uhr Nanana, wie heisst dieser Wunder-Wuzzi korrekt, der hier wieder so profan "Franz Harnoncourt" bezeichnet wird und für den die werten Landespolitiker flugs die Gehaltsobergrenze aufgehoben haben?



So: "Dr. Franz GRAF VON Harnoncourt"! So viel Demut und Untertänigkeit sollten die Schreiber des Landhaus-Berichterstattungs-Blattes schon an den Tag legen, denn sie finden ja kein einziges Wort der Kritik daran, dass der Österreicher Franz Harnoncourt, für den so wie für jeden anderen Bürger das "Adelsaufhebungsgesetz" gilt und der deshalb genau so wenig ein Graf ist, wie ich oder sonst jemand, sich auf der Homepage der "Malteser", für die er aktuell arbeitet, sich tatsachenwidrig und frech die heimischen Gesetzte missachtend bzw. den Geist der Egalität mit Füssen tretend, sich als solcher tituliert!



Die Nachrichten-Redaktion jedoch hat keinen Instinkt für diese Impertinenz, buckelt immer brav vor der Obrigkeit und huldigt jenen, denen der Landeshauptmann und "Ehrenritter" Stelzer seine Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) M_04 (259) 28.12.2018 00:57 Uhr Zurecht, Zurecht. Der Personalmangel ist in bestimmten Bereichen enorm. Der Druck teilweise extrem, trotzdem wird versucht, dass die Patienten immer erwartungsgemäß hervorragend versorgt werden. Trotzdem wird dem Personalmangel nichts entgegen gesetzt. Antwort schreiben

