Steuerreform in Etappen bis zum Wahljahr 2022

WIEN. Eckdaten, aber keine Details zum Projekt "Entlastung Österreich" haben Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) beim Auftakt der Regierungsklausur im tief verschneiten Mauerbach verraten.

Wie angekündigt soll das Entlastungsvolumen in Etappen 4,5 Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode 2022 betragen. Mit bereits beschlossenen Maßnahmen (Familienbonus, Umsatzsteuersenkung für Hoteliers) seien es dann 6,3 Milliarden Euro, sagte Kurz.

Der erste größere Schritt soll 2020 die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge um 700 Millionen Euro sein und sich an die "Kleinverdiener" richten. Wenn jemand mit 1500 Euro brutto 52 Euro an Lohnsteuer, aber das Viereinhalbfache davon an die Sozialversicherung abliefern müsse, sei das "mehr als fair", betonte Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FP). Dem Vernehmen nach soll es ähnlich wie heuer bei der Arbeitslosenversicherung um eine sozial gestaffelte Reduktion der Krankenversicherung gehen. Dieser Verlust für die Kassen werde "direkt aus dem Budget" abgegolten, versicherte Finanzminister Hartwig Löger (VP). Ebenfalls 2020 sollen 200.000 Kleinunternehmer von einer "großzügigen Betriebsausgabenpauschalierung" und einer höheren Grenze für die Umsatzsteuerpflicht profitieren. Angehoben wird ebenfalls die Werbungskostenpauschale (derzeit 132 Euro/Jahr), in Sachen Ökologisierung sollen etwa für emissionsarme Fahrzeuge und Photovoltaik Anreize geschaffen werden. In Summe ein Paket mit einem Volumen von einer Million Euro.

Grafik:

Löwenanteil 2021

Der Löwenanteil der Steuerreform (3,5 Milliarden Euro) soll erst 2021 und im Wahljahr 2022 greifen. Mehr als die Hälfte davon sei für die Entlastung "der kleinen und mittleren Einkommensschichten" reserviert, kündigte Strache an. Konkreteres wollte man auch hier nicht verraten. Es soll aber um eine Senkung der untersten drei Tarifstufen (derzeit 25, 35 und 42 Prozent) um zwei bis fünf Prozentpunkte gehen.

Recht allgemein mit "Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes" umschrieb Kurz seine Antwort auf die Forderung der Unternehmer nach Kürzung der Körperschaftssteuer (derzeit 25 Prozent). Neben dem Ausmaß ließ die Regierungsspitze auch den Zeitpunkt für diese Entlastungsschritte offen. Fix ist, dass die ebenfalls angekündigte Abschaffung der kalten Progression erst nach der planmäßigen Nationalratswahl 2022 Realität werden soll.

Fest steht für den Kanzler, dass man trotz der Steuerreform weiter "keine neuen Schulden" machen werde. Bei der Gegenfinanzierung blieb er vage: Man setze auf einen Mix aus teilweise schon gesetzten Maßnahmen, positiven Konjunktureffekten durch die Entlastung und der geplanten Digitalsteuer für Online-Konzerne. (luc)

Video: Das sagt Verena Trenkwalder, Kammerpräsidentin der Steuer und Wirtschaftsprüfer Oberösterreich, zur Steuerreform

Rauchfangkehrer als Glücksbringer

Die türkis-blaue Regierung überlässt bei ihrer Inszenierung nichts dem Zufall. Inhaltliche Auskünfte und Kommentare von Regierungsmitgliedern sind exakt aufeinander abgestimmt. Auch die Bildberichterstatter werden bedient: Nach dem "Familienfoto" marschierte eine Abordnung von Rauchfangkehrern im Tagungshotel auf und übergab jedem Regierungsmitglied zwei Glücksbringer: einen Schokoladentaler und eine kleine Goldmünze.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema