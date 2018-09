Steuerreform: Alte Gesetze "in den Mistkübel"

WIEN. Finanz-Staatssekretär Fuchs: Steuerreform kommt in Schritten ab 2020, Beschlüsse nächstes Jahr.

Staatssekretär Hubert Fuchs Bild: Stadt Wels/Kammerer

Hubert Fuchs war Steuerberater; von der FPÖ wurde er als Staatssekretär ins Finanzministerium entsandt. Als Leiter der mit der Ausarbeitung beauftragten "Task Force" gab es am Wochenende erste konkrete Einblicke in die von der VP/FP-Regierung geplante Steuerreform. Etwa beim Einkommenssteuerrecht kündigt er einen Radikalumbau an: Das jetzige Einkommenssteuergesetz werde "in den Mistkübel geworfen", so Fuchs im "Kurier".

Neben großzügigeren Pauschalierungen für kleinere Unternehmen soll eine "massive Vereinfachung" bei der Lohnverrechnung erfolgen. Sämtliche Lohnnebenkosten sollen in einer einheitlichen Dienstgeberabgabe zusammengefasst werden. Der Prozentsatz stehe noch nicht fest, soll laut Fuchs aber unter 30 Prozent der Beitragsgrundlage liegen. Das bedeutet auch: Die neue Abgabenbehörde (Finanzbehörde) hebt beispielsweise auch die Krankenversicherungsbeiträge ein. Das soll "auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode" umgesetzt werden.

Auch bei einkommensteuerpflichtigen Unternehmen soll es wie bei Kapitalgesellschaften eine Entlastung bei nicht entnommenen Gewinnen geben, so Fuchs, die Körperschaftssteuer könnte generell gesenkt werden.

Für Arbeitnehmer soll die "kalte Progression", das Hineinwachsen in höhere Steuerstufen durch Inflationsabgeltung, ab 2022 Geschichte sein. Das könne durch einen "einfachen Automatismus", berechnet über alle Lohnsteuerstufen, geschehen.

Für kleinere Einkommen sei an eine "Abflachung bei der Sozialversicherung" gedacht, reduzieren will Fuchs auch die Beitragspflicht für die Arbeiterkammer: Er sei dafür, dass bei Einkommen unter 11.000 Euro pro Jahr kein AK-Beitrag zu zahlen ist.

Die Opposition kritisiert: Es seien "Großunternehmerzuckerl" geplant, so SPÖ und Liste Pilz.

