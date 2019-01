Steuerreform 2020 für den "kleinen Mann" und die Durchschnittsfamilie

WIEN. Die Regierung feilt an ihrem 3,5-Milliarden-Euro-Entlastungsprojekt für das nächste Jahr

Finanzminister Hartwig Löger vor seiner bisher heikelsten Mission Bild: APA/HANS PUNZ

Die Steuerreform 2020 steht ab kommendem Donnerstag bei der zweiten Regierungsklausur des Kabinetts von Kanzler Sebastian Kurz (VP) im Mittelpunkt. Offiziell geht es um den Fahrplan und das ungefähre Volumen der Entlastungen. Im Hintergrund feilen Finanzminister Hartwig Löger (VP) und sein Staatssekretär Hubert Fuchs (FP) schon an den Konturen des Milliardenprojekts.

Das Volumen: Fünf Milliarden Euro sollen ab 2020 den Steuerzahlern zurückgegeben werden. Wobei es nach Lögers Rechnung 3,5 Milliarden Euro sein werden, weil er die 1,5 Milliarden für den ab heuer geltenden Familienbonus (bis zu 1500 Euro pro Kind) einbezieht. Womit klar wäre, dass Steuerzahler mit Kindern bis 18 Jahren deutlich mehr von der Reform profitieren werden als Kinderlose. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) stellt bei guter Konjunktur insgesamt auch "etwas mehr" als 3,5 Milliarden Euro in Aussicht.

Die Zielgruppen: Auf untere und mittlere Einkommensgruppen soll der Löwenanteil der Entlastung entfallen. Unternehmensvertreter haben Anspruch auf ein Drittel des Kuchens erhoben. Im Regierungsprogramm verankert ist die Senkung der Steuer- und Abgabenquote von 2017, rund 41,8 Prozent auf "annähernd 40 Prozent". Eine Quote, die zuletzt vor 27 Jahren unterschritten wurde. Für das Rekordjahr in Sachen Steuerlast (44 Prozent) war 2001 Schwarz-Blau I verantwortlich.

Die Steuerschrauben: Inoffiziell heißt es, dass die unteren drei der sechs Tarifstufen im Lohn- und Einkommenssteuersystem gesenkt werden sollen. Der ÖAAB hat jeweils fünfprozentige Reduktionen bei den Steuersätzen 25 und 35 Prozent eingefordert. Der 42-Prozent-Tarif soll auf 40 Prozent gesenkt werden. Über die Bandbreite würden davon alle steuerpflichtigen Jahreseinkommen zwischen 11.000 Euro und 60.000 Euro profitieren.

Der 2016 eingeführte Spitzensteuersatz von 55 Prozent für Einkommensteile, die über einer Million liegen, bliebe ebenso wie die beiden darunter liegenden Sätze (48 Prozent und 50 Prozent) unverändert. Für Unternehmen ist die Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 20 Prozent im Gespräch. Die Industrie will außerdem Begünstigungen für reinvestierte Gewinne.

Die Sozialversicherung (SV): Mit 35 Prozent vom Gesamtaufkommen (OECD-Schnitt: 26 Prozent) erreichen die SV-Beiträge in Österreich einen Spitzenwert. Deren Senkung ist das zweite Standbein der Reform. Vor allem die FPÖ will so auch jene erreichen, die keine oder kaum Lohnsteuer zahlen. Die großen Brocken im SV-Beitrag sind die Krankenversicherung (7,65 %), die Pensionsversicherung (22,8 %) und die Arbeitslosenversicherung (6 %). Letztere wurde bereits bis zum Monatseinkommen von 1681 Euro ausgesetzt.

Kalte Progression: Löhne und Gehälter steigen zwar jährlich dank Tarifanpassungen. Die Steuerstufen bleiben aber starr, weshalb die individuelle Steuerbelastung über die Jahre leicht zunimmt. Das Phänomen heißt "kalte Progression" und bringt dem Fiskus rund 400 Millionen Euro an Mehreinnahmen pro Jahr. 2020 wird dieser Effekt durch die Steuerreform kurzfristig neutralisiert. Eine dauerhafte Lösung mit gesetzlichen Lenkungsinstrumenten wird es aber nicht geben. Diese soll erst 2022, also für die nächste Legislaturperiode, beschlossen werden, wie Fuchs vorweggenommen hat.

Gegenfinanzierung: Fix ist nur, dass die Regierung bei der Klausur für Google, Facebook und Co. eine Digitalsteuer anstoßen will. Die Steuer auf deren Werbeumsätze (drei Prozent) soll aber bestenfalls 100 Millionen Euro pro Jahr bringen. Abgesehen von eingeleiteten Kürzungen im Asyl-, Arbeitsmarkt- und Sozialversicherungsbereich zielt man bei der Gegenfinanzierung vor allem auf eine anhaltend gute Wirtschaftslage.

Die Chefverhandler

Mit Finanzminister Hartwig Löger (VP) und Staatssekretär Hubert Fuchs (FP) rücken ein ehemaliger Versicherungsmanager und ein Steuerberater ins Zentrum der Regierungspolitik. Sie leiten die Verhandlungen über die Steuerreform 2020. Löger gilt als „Erfindung“ von Kanzler Sebastian Kurz und bringt davon abgesehen keine Hausmacht in der ÖVP mit. Anders Fuchs, der schon in Oppositionszeiten in der FPÖ als „Zahlenfuchs“ unumstritten war.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema