Stelzer: "Höhe der EU-Förderungen gilt es zu halten"

Gespräche in Brüssel über das Budget, die Auswirkungen für das Land und den Unsicherheitsfaktor Brexit

Das Feilschen um das EU-Budget und die heiklen Brexit-Verhandlungen fordern nicht nur die österreichische Ratspräsidentschaft, sondern auch die Regionen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) war am Mittwoch in Brüssel, um mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dem für das Budget verantwortlichen Kommissar Günther Oettinger und Mairead McGuinness, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, all dies und die – vor allem finanziellen – Auswirkungen auf Oberösterreich zu besprechen.

Derzeit wird der Finanzrahmen für 2021 bis 2027 diskutiert. Die größten Brocken sind die Agrar- und Strukturprogrammförderungen. Kürzungen in diesen Bereichen seien nicht im Sinne Oberösterreichs, betonte Stelzer. Die Strukturprogrammförderung macht in der laufenden Periode (2014 bis 2020) 80 Millionen Euro aus. Für die Landwirtschaft gingen 149 Millionen Euro allein 2017 nach Oberösterreich. Dazu kommen noch Projektförderungen. Dieses Niveau gelte es zu halten, so der Landeshauptmann: "Bei den Regionalförderungen sieht es gut aus." Schwieriger ist der Agrarbereich aufgrund der unterschiedlichen Strukturen in der Landwirtschaft.

Mehr Mittel für Forschung

Das EU-Budget werde einen Mehrwert für alle Regionen bringen, versicherte der zuständige Kommissar Oettinger. Fest steht, dass man in der nächsten Periode Förderungen für Forschung und Entwicklung aufstocken wird: "Oberösterreich als sehr forschungsstarker Raum wird profitieren." Im Forschungsförderungsprogramm "Horizon 2020" werden aktuell 150 Projekte im Bundesland mit 71,8 Millionen Euro gefördert.

Über all den Budgetdiskussionen hängen zwei große Fragezeichen: der Brexit und die EU-Wahl im Frühjahr 2019. Mit Großbritannien verlässt ein Nettozahler die Union. Das wirke sich auf das Budget aus. "Um eine maßvolle Reduktion wird man nicht umhinkönnen", kündigte der Budget-Kommissar an. Wann und unter welchen Bedingungen der Brexit kommt, ist immer noch unklar. "Die europäischen Vertreter gehen den Schritt geordnet: erst ein klarer Austritt, dann denkt man darüber nach, wie das zukünftige Verhältnis aussehen wird. Die Briten scheinen sich nur über den zweiten Schritt Gedanken zu machen", fasst Stelzer das in allen Gesprächen diskutierte Grundproblem zusammen. "Wir hoffen aber, dass es eine gute Zusammenarbeit geben wird", übte sich Vizepräsidentin McGuinness in Optimismus.

Mit Oberösterreich sei das Verhältnis auf jeden Fall ausgezeichnet, sagte Juncker: "Also, ich bin in Oberösterreich verliebt." Ein Kompliment, das Stelzer – etwas zurückhaltender formuliert – an Brüssel zurückgab: "Ohne die EU wären wir nicht, wo wir sind."

